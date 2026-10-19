Galaxy F70 5G confirma su precio y fecha de venta

Samsung confirmó los precios de su nuevo celular de gama media, que incorpora una pantalla AMOLED, cámara con estabilización óptica y funciones de inteligencia artificial. El Galaxy F70 5G estará disponible en dos configuraciones de memoria.



La presentación se realizó el 18 de octubre de 2026 en India, donde las ventas comenzarán el día 20, desde las 12 del mediodía, hora local. El celular podrá comprarse mediante Flipkart y la tienda oficial del fabricante.

El dispositivo incorpora una pantalla Super AMOLED de 6,7 pulgadas con resolución Full HD+, frecuencia de actualización de 90 Hz y protección Gorilla Glass Victus. Funciona con el procesador Exynos 1330, admite redes 5G y tiene una batería de 5.000 mAh compatible con carga de 25 W.

Los 128 GB de almacenamiento interno pueden ampliarse mediante una tarjeta microSD de hasta 2 TB. También admite dos tarjetas SIM, conexiones Wi-Fi 5 y Bluetooth, además de un puerto USB-C. Para desbloquearlo incorpora lector de huellas y reconocimiento facial.

Para fotografía, cuenta con una cámara principal de 50 megapíxeles y estabilización óptica de imagen (OIS), que ayuda a compensar movimientos al tomar fotografías. La acompañan un ultra gran angular de 5 megapíxeles, un sensor macro de 2 megapíxeles y una cámara frontal de 13 megapíxeles.

Las funciones de software incluyen Circle to Search, que permite buscar elementos directamente desde la pantalla, Google Gemini y Quick Share para compartir archivos. También dispone de Samsung Wallet para pagos sin contacto y del sistema de seguridad Knox.

El equipo tiene certificación IP54, que ofrece protección limitada frente al polvo y las salpicaduras de agua. Su grosor es de 7,5 milímetros, estará disponible en violeta y negro, y el adaptador de carga se vende por separado.

El Samsung Galaxy F70 5G cuesta 19.999 rupias indias, aproximadamente 210 dólares estadounidenses, en su versión de 4 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento. La configuración de 6 GB de RAM y 128 GB tiene un precio de 22.999 rupias, unos 242 dólares.

Imagen: Samsung / Editada por ENTER.CO con IA (ChatGPT).