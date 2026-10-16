Galaxy F70 5G llegará el 18 de octubre con cámara de 50 MP

Samsung confirmó que el Galaxy F70 5G llegará al mercado indio con una pantalla AMOLED, una cámara con estabilización óptica y funciones de inteligencia artificial. El fabricante adelantó sus principales especificaciones antes de la presentación oficial, prevista para este mes.

El lanzamiento está programado para el 18 de octubre de 2026, según la información divulgada en Flipkart, la plataforma de comercio electrónico de India. El celular costará menos de 20.000 rupias indias, equivalentes aproximadamente a 211 dólares estadounidenses. Esta cifra corresponde al límite anunciado, no al precio definitivo.

Incorporará una pantalla Super AMOLED con resolución Full HD+ y protección Corning Gorilla Glass Victus, que ofrece resistencia frente a rayones y determinadas caídas.

El procesador Exynos 1330 estará acompañado de una batería de 5.000 mAh, compatible con carga por cable de 25 W. También tendrá un grosor de 7,5 milímetros y estará disponible en violeta intenso y negro intenso.

La estabilización óptica ayudará a reducir fotos borrosas

El sistema fotográfico tendrá un sensor principal de 50 megapíxeles con estabilización óptica de imagen (OIS). Esta tecnología compensa pequeños movimientos de la mano durante la captura y ayuda a reducir las fotografías borrosas.

Lo acompañarán una cámara ultra gran angular de 5 megapíxeles y otra macro de 2 megapíxeles para tomas cercanas. En la parte frontal incorporará un sensor de 13 megapíxeles destinado a selfis y videollamadas.

Entre las funciones anunciadas figuran Circle to Search, que permite buscar información sobre elementos visibles en pantalla, Samsung Wallet para realizar pagos sin contacto, Quick Share para compartir archivos y la plataforma de seguridad Knox.

La comercialización está confirmada inicialmente para India. Samsung todavía no ha anunciado fechas ni condiciones de disponibilidad para otros mercados.

Imagen: Samsung / Editada por ENTER.CO con IA (ChatGPT).