¿Por qué los bancos todavía utilizan sistemas antiguos en la era digital? Las fintech aumentan la presión

Las transferencias instantáneas y el crecimiento de las fintech están elevando las expectativas de los clientes. Para los bancos tradicionales, responder a esa demanda también implica modernizar sistemas que llevan años sosteniendo sus operaciones.

Enviar dinero desde el celular puede tomar unos segundos. Sin embargo, detrás de esa operación hay sistemas que deben consultar saldos, validar datos, registrar movimientos y procesar pagos. Que una aplicación tenga una interfaz moderna no significa que toda la infraestructura del banco funcione con tecnología reciente.

Esa diferencia entre lo que ve el usuario y lo que ocurre detrás de la pantalla es uno de los desafíos que enfrenta la banca en América Latina. Mientras las fintech compiten con servicios digitales y procesos más ágiles, las entidades tradicionales deben actualizar plataformas centrales que administran cuentas, créditos, depósitos y transacciones.

El problema no consiste simplemente en cambiar un programa por otro. La tecnología central, conocida como core bancario, sostiene operaciones que no pueden detenerse durante una migración. Una falla puede afectar el acceso al dinero, los pagos o la consulta de saldos. Por eso, modernizar estos sistemas exige inversión, pruebas y una transición cuidadosamente planificada.

El reto de cambiar la tecnología que sostiene a los bancos

La discusión estuvo entre los temas del Temenos Regional Forum Americas 2026, celebrado en Orlando, donde participaron más de 300 representantes del sector financiero, según información difundida por la compañía.

Rodrigo Silva, presidente de Temenos para Latinoamérica, señaló que la transformación bancaria está pasando de las mejoras en los canales digitales a cambios en la tecnología central y los sistemas administrativos. La intención es que las entidades puedan desarrollar nuevos servicios, responder con mayor rapidez y operar con más flexibilidad.

El planteamiento apunta a una diferencia importante: una aplicación puede recibir actualizaciones sin que el banco haya renovado los sistemas que procesan sus operaciones. Cuando las plataformas antiguas dificultan la integración de nuevos servicios, lanzar productos o adaptar procesos puede requerir más tiempo y recursos.

No todas las entidades tienen el mismo nivel de atraso ni necesitan reemplazar toda su infraestructura. Algunas pueden modernizar componentes específicos; otras deben combinar sistemas anteriores con nuevas herramientas. La decisión depende de sus necesidades, sus costos y los riesgos que implica modificar servicios financieros en funcionamiento.

Los pagos inmediatos están cambiando las expectativas

La expansión de las transferencias instantáneas aumenta la presión. Un estudio de Temenos y PCMI citado por la compañía señala que las transacciones de pagos inmediatos en América Latina se multiplicaron por 130 entre 2017 y 2024. El mismo análisis estima que estos pagos representan cerca del 45 % de las transacciones digitales minoristas de la región y proyecta que podrían alcanzar el 60 % en 2030.

Estas cifras corresponden al estudio mencionado por Temenos y deben leerse según las definiciones y la metodología empleadas por sus autores. Aun así, muestran la relevancia que han adquirido los pagos rápidos en los servicios financieros.

En Colombia, Bre-B, el sistema de pagos inmediatos del Banco de la República, también refleja ese cambio. En el balance de su primer año, publicado en octubre de 2026, la entidad reportó más de 36 millones de usuarios registrados y 1.700 millones de transacciones.

Para el cliente, la expectativa es sencilla: que el dinero llegue cuando lo necesita. Para el banco, cumplirla requiere que sus sistemas puedan comunicarse con otras plataformas, procesar operaciones de forma segura y mantener la disponibilidad del servicio.

Las fintech aumentan la competencia

La presión no viene únicamente de los pagos. Las empresas de tecnología financiera también compiten con los bancos en áreas como los créditos digitales y los servicios de pago. Sus procesos pueden reducir algunos tiempos y costos, aunque sus capacidades varían según el producto y el mercado.

Un documento de trabajo del Fondo Monetario Internacional sobre Brasil, publicado en enero de 2026, analizó la competencia de los prestamistas fintech entre 2018 y 2024. El estudio encontró una asociación entre una mayor exposición a estos competidores y menores márgenes de intermediación de los bancos.

El resultado no significa que todas las fintech sean más eficientes ni que los bancos tradicionales vayan a desaparecer. Sí muestra que la competencia digital puede modificar las condiciones del negocio financiero y presionar a las entidades para revisar sus costos, productos y procesos.

En Colombia, la inversión bancaria en transformación digital, innovación y ciberseguridad llegó a 3,6 billones de pesos en 2025, según Asobancaria, un aumento del 9 % frente al año anterior. Sin embargo, esa cifra reúne varias áreas y no permite determinar cuánto se destinó específicamente a renovar los sistemas centrales.

La modernización tampoco garantiza por sí sola una mejor experiencia. Los bancos deben proteger los datos, prevenir el fraude y mantener sus servicios disponibles durante las actualizaciones. Para los usuarios, el resultado se medirá en operaciones que funcionen, menos interrupciones y servicios que respondan a sus necesidades, no solo en aplicaciones con nuevas funciones.