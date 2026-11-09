Anthropic entra esta semana en la etapa decisiva de su salida a bolsa, la que podría ser una de las mayores de la historia, con una presión inesperada: los posibles inversores están pidiendo una valoración más baja para comprometer su dinero.

La gira de presentación a inversores estaba prevista para comenzar la semana del 9 de noviembre, con la fijación del precio de las acciones la semana siguiente. Pero cuatro personas familiarizadas con las discusiones dijeron a Reuters que los inversores ven la valoración de 1,5 billones de dólares discutida recientemente como el techo de lo aceptable, y que la empresa podría tener que ofrecer un descuento mayor para cerrar compromisos, dado su historial de pérdidas trimestrales y los grandes compromisos de gasto que ha firmado con sus socios de infraestructura de inteligencia artificial. Anthropic declinó comentar.

Un calendario muy ajustado

Según los cálculos de Yahoo Finance, el fabricante de Claude publicó su prospecto ante la SEC el 26 de octubre, por lo que la gira puede comenzar formalmente el 10 de noviembre. La fecha más temprana para fijar el precio es el viernes 13 de noviembre y las acciones, con el símbolo ANT en el Nasdaq, podrían empezar a cotizar el lunes 16 de noviembre. La empresa apunta a estrenarse tan pronto como la semana del 16, según reportes de The Wall Street Journal y Reuters. A comienzos de este año, los inversores esperaban que la oferta se produjera en octubre con una valoración de hasta 2 billones de dólares; algunos creen que la operación podría buscar recaudar hasta 100.000 millones de dólares.

El mercado no ayuda

La presión llega después de la peor ola de ventas de acciones tecnológicas en un año, tras las elecciones de mitad de término en Estados Unidos. Más de 50 tecnológicas del índice S&P 1500 cayeron 10% o más en dos días y la firma Vanda Research registró las mayores ventas de inversores minoristas desde la pandemia. Las llamadas neocloud, proveedores de infraestructura de IA como Nebius, IREN y CoreWeave, han perdido la mitad de su valor de mercado en un mes.

Los inversores también esperan la cifra de ingresos de octubre, que Anthropic dejó en blanco en su prospecto actualizado, para evaluar si la empresa logró reactivar su crecimiento tras una desaceleración en los últimos meses. Un aplazamiento de la oferta, advierte Reuters, alimentaría las dudas sobre la salud del ecosistema de la IA y podría pesar sobre todo el mercado bursátil, hoy muy concentrado en las grandes tecnológicas. En ENTER ya revisamos lo que revela el prospecto de Anthropic: ingresos millonarios, pero también pérdidas.

Fuentes: Reuters / Yahoo Finance