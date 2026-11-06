Wall Street vivió su peor jornada desde 2020: el Nasdaq Composite cayó 5,52% y cerró en territorio de corrección, más de 10% por debajo de su máximo histórico del 6 de octubre, en una venta masiva que borró cerca de US$2,5 billones de su valor. El detonante, según los analistas, es el mismo que ya movió el mercado esta semana: la victoria demócrata en las elecciones de medio término y el temor a que frena la expansión de la inteligencia artificial y sus centros de datos.

El Nasdaq 100 se hundió 6,36%, su peor día desde marzo de 2020, y el índice de fabricantes de chips cayó 12,3%, su peor jornada en unos seis años y medio, según CNN. Nvidia se desplomó 9,3% y borró sus ganancias del año; Tesla perdió 11% y SpaceX 9%. Los operadores de nube para IA sufrieron más: CoreWeave cayó unos 10% (y acumula un desplome de 76% desde su máximo de junio de 2025) y Nebius un 15%. El VIX, el termómetro del miedo, saltó cerca de 70% a su nivel más alto en siete meses, y los 11 sectores del S&P 500 cerraron en rojo.

De la euforia poselectoral al desplome

El giro fue abrupto: el miércoles, tras conocerse los resultados, el Dow había subido 1.569 puntos; el jueves cayó 1.833 y borró todo ese avance. Un factor clave, explica CNN, es la gobernadora electa de Texas, Gina Hinojosa, que hizo campaña a favor de una moratoria temporal a los centros de datos en el estado donde Google, Meta, Oracle y OpenAI concentran enormes inversiones. “Los inversionistas parecen reconocer que algunos congresistas y gobernadores recién elegidos buscan frenar el ritmo de la infraestructura de IA”, dijo a Reuters Melissa Brown, de SimCorp. “Aunque es improbable que puedan detenerlo por completo, cualquier desaceleración preocupa porque la historia de crecimiento de la IA depende de esa expansión”.

La ola llegó también al bitcoin, que se desplomó hasta los US$76.000, y ya contagia a las bolsas asiáticas: el Kospi surcoreano cayó 8,7%, el Taiex taiwanés marcó un récord de puntos perdidos y el Nikkei japonés cedió 6,7%, según reportes de Nikkei Asia y otras plazas recogidos por Techmeme.

¿Corrección sana o inicio de algo mayor?

Ed Yardeni, de Yardeni Research, ve un lado positivo: “Queremos una desaceleración de la expansión de la IA. Era demasiado frenética y especulativa. Es mejor dejar salir aire de la burbuja que permitir que estalle”. Keith Lerner, de Truist, cree que la reacción es más instintiva que racional y que “la relación entre riesgo y rentabilidad está mejorando para los inversionistas de largo plazo”. El mercado enfrenta ahora una prueba adicional: la inminente salida a bolsa de Anthropic y la prevista de OpenAI el próximo año.

Fuentes: CNN en español / Reuters