La contundente victoria demócrata en las elecciones de medio término de Estados Unidos sacudió el mercado: las acciones de las operadoras de centros de datos, la infraestructura física del auge de la inteligencia artificial, cayeron con fuerza, mientras las de energías renovables se dispararon. Varios de los candidatos ganadores, incluidos los nuevos gobernadores de Texas y Georgia, hicieron campaña con propuestas de moratoria al desarrollo de estos complejos.

Según Reuters, Core Scientific cayó 11,6% e Iren se desplomó 12,5%, mientras otras firmas de infraestructura de IA como Applied Digital, Hut 8 y Cipher Digital también retrocedieron, al igual que las eléctricas GE Vernova, Constellation Energy y Vistra. En sentido contrario, las renovables subieron con fuerza en la jornada: First Solar avanzó 9,4%, Sunrun 10% y Enphase 7,6%, según la misma agencia.

“Un referendo sobre la IA”

“La relevancia de estas elecciones se parece más a un referendo sobre la IA que a un referendo sobre Trump”, dijo a Reuters Aidan Yao, estratega del Amundi Investment Institute. “Si el tema de la IA queda sujeto a restricciones, la economía, la inflación y la política monetaria de EE.UU. se vuelven muy, muy inciertas”.

Los inversionistas anticipan que el resultado traerá audiencias, mayor supervisión regulatoria y presión política sobre unos proyectos que, aunque son el corazón del auge de la IA, consumen enormes cantidades de electricidad y agua y generan rechazo creciente en las comunidades vecinas. Los analistas dudan de que haya legislación capaz de frenar la construcción, pero esperan que la fiscalización ralentice el ritmo. El movimiento llega, además, justo antes de que Anthropic empiece a presentar formalmente sus acciones a inversionistas para su salida a bolsa, prevista para la próxima semana.

Un debate que también llega a la región

La discusión sobre el costo energético y ambiental de los centros de datos no es exclusiva de Estados Unidos. En Colombia, el sector vive su propio momento de expansión: se espera una inversión millonaria en centros de datos hasta 2030, con proyectos que también empiezan a enfrentar preguntas sobre consumo de energía y agua.

Fuentes: Reuters (vía Investing.com) / Reuters (vía The Tribune)