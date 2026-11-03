Marvell Technology anunció este lunes 2 de noviembre la compra de Lumentum, fabricante de componentes ópticos, en una operación valorada en USD 115.000 millones, una de las mayores adquisiciones de 2026 y la apuesta más grande hasta ahora por el negocio de conectar los centros de datos de la inteligencia artificial.

Según el comunicado oficial de ambas compañías, la transacción es enteramente en acciones: los accionistas de Lumentum recibirán 4,5 acciones de Marvell por cada título que posean, lo que implica un valor de unos USD 1.132 por acción, una prima del 23,9% frente al cierre del 28 de octubre, antes de que se conocieran las negociaciones. Tras el cierre, los actuales dueños de Marvell controlarían cerca del 67% de la empresa combinada y los de Lumentum el 33% restante.

Marvell quiere pelearle a Broadcom el centro de datos de la IA

La lógica del negocio es clara: los modelos de IA exigen mover datos entre miles de chips a velocidades cada vez mayores, y ahí los enlaces ópticos de Lumentum son pieza clave. Las compañías afirman que juntas apuntan a un mercado potencial de USD 550.000 millones y esperan sinergias de costos por más de USD 1.000 millones anuales, además de un efecto positivo en las ganancias ajustadas desde el primer año, cifras que por ahora son promesas de los directivos.

Según Reuters, la compra también apunta a un rival concreto: Broadcom, el socio histórico de Google en chips personalizados, que ofrece un menú más amplio de hardware para centros de datos. Marvell llega fortalecida: su valor de mercado supera los USD 170.000 millones, sus ingresos pasaron de USD 3.000 millones en 2021 a USD 8.200 millones en su año fiscal 2026 y Nvidia invirtió USD 2.000 millones tanto en Marvell como en Lumentum este año. En agosto, además, firmó un acuerdo para proveer chips que acompañan a los procesadores de IA de Google, valorado en hasta USD 120.000 millones hasta 2033.

Es la mayor compra de Marvell desde que pagó USD 10.000 millones por Inphi en 2021, y se suma a los USD 3.500 millones que invirtió en febrero en Celestial AI, otra apuesta de fotónica. La operación también podría beneficiarse de la propuesta estadounidense de prohibir nuevos transceptores ópticos chinos, competencia directa de Lumentum.

El mercado, con dudas

No todo es celebración. Desde que las conversaciones se filtraron a finales de octubre, las acciones de Lumentum cayeron cerca de 8% y las de Marvell alrededor de 22%, arrastradas por una ola de ventas de semiconductores tras un pronóstico débil de Intel. El mercado parece preguntarse si la prima pagada es el precio de liderar la era de la IA o una señal de que las valoraciones del sector, como alertan quienes ven una burbuja en formación, ya están en niveles difíciles de justificar. Mientras tanto, la carrera por la infraestructura de la IA sigue reescribiendo el mapa de los fabricantes de chips.

Fuentes: https://investor.marvell.com/news-events/press-releases/detail/1040/marvell-and-lumentum-to-combine-creating-a-category-leader-in-ai-connectivity | https://www.investing.com/news/stock-market-news/marvell-to-buy-lumentum-in-115-billion-deal-in-ai-datacenter-bet-4991167