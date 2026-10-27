Anthropic presentó este lunes 26 de octubre su solicitud de salida a bolsa y, con ella, las primeras cifras auditables de una de las empresas de IA más valiosas del mundo. En el primer semestre de 2026 ingresó US$16.286 millones, frente a US$1.163 millones del mismo periodo de 2025, y registró una pérdida neta de US$80.748 millones. Planea cotizar en el Nasdaq con el símbolo ANT.

La pérdida llama la atención, pero tiene una explicación contable. Según Fortune, US$72.400 millones corresponden a un ajuste por el mayor valor de los bonos convertibles que la compañía emitió. En términos operativos el resultado es menor: una pérdida de US$693 millones, contra US$2.100 millones un año antes. Con las métricas ajustadas que usa la empresa, que excluyen compensación en acciones, donaciones sin efectivo y acuerdos legales, tuvo una ganancia operativa de US$1.600 millones, cerca de 10 % de margen.

También generó caja por primera vez: US$3.900 millones de flujo operativo en el semestre, cuando en 2025 había consumido US$1.500 millones. Al 30 de junio tenía US$131.651 millones en efectivo e inversiones de corto plazo, según el resumen del documento que publicó Stock Titan.

Quién paga y quién manda

El crecimiento depende de pocos clientes. Los cinco mayores aportaron cerca de 25 % de los ingresos en los primeros nueve meses del año, y casi la mitad de las ventas pasa por los mercados de nube de Amazon, Google y Microsoft, que además compiten con ella. En el segundo trimestre gastó US$5.600 millones en cómputo y facturó US$11.600 millones, es decir, US$2,08 por cada dólar de cómputo.

El control queda en manos de los siete cofundadores. Una clase especial de acciones, la F, les asegura 50,1 % de los votos. Eso limita el peso de los accionistas que compren en bolsa. El prospecto dedica unas 94 páginas, de más de 300, a factores de riesgo, y reconoce que los modelos podrían tomar “acciones dañinas” de forma autónoma.

La oferta no fija precio ni número de acciones. Medios citados por Fortune hablan de una valoración de entre US$1,5 y US$2 billones, y de un debut en la semana de Acción de Gracias, antes de que OpenAI llegue a bolsa. Enter ya había seguido los preparativos de la salida a bolsa de Anthropic; ahora hay números para compararlos.

El siguiente paso es la fijación del precio, que no tiene fecha confirmada.

Fuentes: Fortune (fortune.com/2026/10/26/anthropics-s-1/) y Stock Titan, resumen del formulario S-1 (stocktitan.net/sec-filings/ANT/).