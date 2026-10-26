Samsung abre 180 becas gratuitas para estudiar inteligencia artificial en Colombia

Estudiar inteligencia artificial, aprender a programar en Python y adquirir conocimientos de aprendizaje automático sin pagar matrícula es posible con las nuevas becas de Samsung Innovation Campus. La convocatoria abrirá este 26 de octubre de 2026 en Colombia y ofrecerá 180 cupos gratuitos para jóvenes interesados en desarrollar habilidades tecnológicas.

En esta edición, la Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano estará a cargo de la formación y la operación local del programa. Los aspirantes deberán participar en un proceso de admisión para acceder a una de las becas.

El plan de estudios combina conocimientos técnicos con herramientas para mejorar las oportunidades laborales. Los estudiantes aprenderán sobre inteligencia artificial generativa, programación, modelos de aprendizaje automático y procesamiento del lenguaje natural.

¿Qué incluye la formación y cómo postularse?

El programa comenzará con un módulo de 30 horas sobre inteligencia artificial generativa. Los participantes estudiarán ingeniería de prompts, modelos fundacionales, aplicaciones multimodales y aspectos relacionados con la ética, la gobernanza y los riesgos de estas tecnologías.

Después cursarán 180 horas de formación técnica en inteligencia artificial. Los contenidos incluyen fundamentos matemáticos, lógica algorítmica y programación en Python, con bibliotecas como NumPy y Pandas. También aprenderán sobre Machine Learning, tanto supervisado como no supervisado, Deep Learning y procesamiento del lenguaje natural.

Para desarrollar estos conocimientos, el programa contempla herramientas como TensorFlow y Keras. La formación también abordará el uso responsable de los datos y de los sistemas de inteligencia artificial.

La preparación incluye 12 horas de empleabilidad, con contenidos sobre comunicación laboral, trabajo colaborativo, marca personal y simulación de entrevistas. A esto se suman 28 horas de inglés funcional, centradas en el vocabulario técnico de la inteligencia artificial y el desarrollo de software.

En total, los módulos anunciados suman 250 horas de formación.

Las inscripciones estarán disponibles desde el 26 de octubre en el sitio web samsunginnovationcampus.samsung.com.co. Allí, los interesados podrán consultar los requisitos, las condiciones y los detalles del proceso de selección. La inscripción no garantiza la asignación de una beca, pues los cupos se entregarán mediante un proceso de admisión.

Samsung Innovation Campus funciona en Colombia desde 2020 y ha beneficiado a más de 1.500 jóvenes. En América Latina, el programa registra más de 5.700 estudiantes formados.

La nueva convocatoria busca ampliar el acceso a conocimientos tecnológicos avanzados mediante una formación que combina inteligencia artificial, programación y preparación para el mercado laboral.