¿Cómo usar Syren, la herramienta de Synthesia que genera videos de hasta tres minutos?

Crear un video explicativo ya no requiere comenzar con un guion terminado ni editar cada elemento por separado. Con Syren, una nueva herramienta de inteligencia artificial de Synthesia, los usuarios pueden describir lo que necesitan o entregar un documento para obtener una pieza audiovisual de hasta tres minutos, con gráficos animados, avatares y narración de voz.

La herramienta se encuentra en fase beta y está dirigida a quienes necesitan producir contenido audiovisual con rapidez, desde videos explicativos hasta piezas de marketing. Su propuesta consiste en convertir una instrucción escrita en un video que después puede modificarse mediante una conversación con la inteligencia artificial, sin tener que empezar de cero cada vez que se necesita un ajuste.

Syren también admite materiales de referencia, como documentos, imágenes, presentaciones de PowerPoint y videos. El usuario puede proporcionar estos elementos para orientar la creación y definir el estilo visual de la pieza.

El resultado se genera dentro del navegador, en la plataforma de Synthesia, por lo que no es necesario instalar un programa adicional. Los videos pueden tener formato horizontal o vertical, una alternativa útil para adaptar el contenido a diferentes canales de publicación.

La edición por chat permite modificar el resultado

Una de las funciones de Syren es la posibilidad de solicitar cambios mediante instrucciones escritas. En lugar de editar manualmente cada componente, el usuario puede pedir modificaciones durante el proceso de creación.

La interfaz incluye reproducción del video, visualización de la transcripción y un sistema de edición por chat. Esta combinación permite revisar el contenido y ajustar elementos de la pieza a medida que se desarrolla.

La herramienta está pensada para producir videos creativos con agilidad. Sin embargo, Synthesia mantiene su editor tradicional para contenidos que requieren mayor precisión y uniformidad, como los cursos de formación, las capacitaciones sobre cumplimiento normativo y las comunicaciones internas de las empresas.

Te puede interesar: Google presenta Nano Banana 2 Lite y Gemini Omni Flash para crear imágenes y videos con IA

Esta distinción importa para quienes planean utilizar la inteligencia artificial en sus procesos de trabajo. La automatización puede reducir el tiempo dedicado a la producción audiovisual, pero no elimina la necesidad de revisar la información antes de publicar una pieza.

Por eso, al crear un video a partir de documentos, conviene comprobar que las cifras, los nombres y las explicaciones correspondan al contenido original. También es necesario verificar la voz, la presentación visual y los derechos de uso de los materiales incorporados.

¿Quiénes pueden utilizar Syren y cómo acceder?

La versión beta está disponible para los clientes gratuitos, los usuarios de autoservicio y los clientes empresariales de Synthesia. Para probarla, deben ingresar a la plataforma y buscar el botón de Syren en el menú de navegación lateral.

El acceso funciona mediante un sistema de créditos, por lo que no ofrece generación ilimitada de videos. Synthesia anunció créditos iniciales para que los usuarios puedan crear una primera pieza y explorar las funciones de la herramienta.

En las organizaciones, los administradores también tienen la posibilidad de desactivar Syren para toda la empresa. Esta opción permite controlar su uso cuando existen políticas internas sobre las herramientas de inteligencia artificial.

Otra función anunciada para una próxima etapa es la adaptación automática a la identidad visual de cada compañía. La intención es que Syren aprenda de videos existentes para reproducir elementos gráficos, movimientos, ritmos y estilos de edición de una marca. Esta capacidad todavía está pendiente.

Quienes quieran probar la herramienta pueden ingresar a la plataforma de Synthesia Syren y comprobar las condiciones de acceso de su cuenta antes de comenzar a producir videos.