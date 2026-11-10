¿Cómo logró Intel llevar la IA a computadores de menor costo? Hablamos con Juliana Hurtado, líder de Intel en Colombia

Hace unos años, comprar un computador significaba revisar cuánta memoria tenía, qué tan rápido era su procesador y si podía ejecutar varios programas al mismo tiempo. Hoy, a esa lista se suma otra pregunta: ¿qué puede hacer con inteligencia artificial y cuánto cuesta tener esa capacidad?

La respuesta no siempre ha sido favorable para el bolsillo. Los primeros computadores diseñados para ejecutar aplicaciones de IA directamente en el dispositivo llegaron principalmente a las gamas más altas. Para muchos usuarios, acceder a estas funciones implicaba invertir en un equipo que superaba ampliamente el presupuesto destinado a estudiar, trabajar o realizar tareas cotidianas.

Intel quiere reducir esa barrera con su nueva familia de procesadores Core Series 3, desarrollada bajo el nombre en código Wildcat Lake. Su propuesta consiste en incorporar capacidades de inteligencia artificial local en computadores más económicos, una tecnología que hasta hace poco estaba asociada con sus líneas de mayor rendimiento.

Pero ¿cómo consiguió integrar estas funciones en procesadores dirigidos al consumidor cotidiano? ¿Y qué tanto puede cambiar la experiencia de quienes necesitan un computador para trabajar, estudiar o crear contenido?

Para responder estas preguntas, ENTER.CO conversó con Juliana Hurtado, líder de Intel en Colombia, quien lleva más de 15 años trabajando en la compañía y ha visto cómo cambiaron los computadores y las necesidades de los colombianos.

De los computadores de escritorio a la inteligencia artificial

Cuando Hurtado comenzó su trayectoria en Intel, en 2010, el mercado colombiano era diferente. Los computadores de escritorio tenían una presencia importante, muchas personas compraban equipos ensamblados y la movilidad todavía no era una prioridad para todos los usuarios.

Con el tiempo, los portátiles ganaron terreno. Después llegaron nuevas exigencias de rendimiento, el crecimiento de los videojuegos y, más recientemente, las aplicaciones de inteligencia artificial.

“Colombia es un país que siempre adopta tecnología muy rápido”, aseguró Hurtado durante la entrevista.

Según las cifras que maneja Intel, actualmente el 30 % de los computadores vendidos en Colombia con procesadores Intel Core incorpora capacidades de inteligencia artificial, mientras que el promedio de América Latina se encuentra alrededor del 10 %.

La diferencia resulta llamativa porque Colombia también tiene una realidad opuesta: millones de personas todavía no cuentan con un computador en casa.

Para la ejecutiva, el consumidor colombiano ha evolucionado hacia equipos con mejores prestaciones. De hecho, señaló que Core 5 es actualmente uno de los procesadores más vendidos de la compañía en el país, lo que refleja una preferencia por configuraciones superiores a las de entrada.

Sin embargo, incorporar inteligencia artificial en un computador no significa necesariamente tener que pagar por uno de los modelos más costosos. Esa es precisamente la idea que Intel quiere desarrollar con su nueva familia de chips.

¿Cómo logró Intel incorporar IA local en procesadores más económicos?

Una de las principales diferencias de Core Series 3 está en su fabricación. Los nuevos chips utilizan el proceso Intel 18A, una tecnología desarrollada por la compañía para producir semiconductores con mayor eficiencia energética.

Esta familia incorpora hasta seis núcleos de procesamiento, gráficos integrados basados en la arquitectura Intel Xe3 y una unidad de procesamiento neuronal, conocida como NPU, capaz de alcanzar hasta 17 TOPS, una medida utilizada para expresar la cantidad de operaciones de inteligencia artificial que puede realizar por segundo.

Pero el funcionamiento de la IA no depende exclusivamente de esa unidad.

“Nosotros tenemos tres motores dentro del procesador y dentro de nuestro chip, que es NPU, sí, GPU más CPU”, explicó Hurtado.

En términos sencillos, cada componente cumple una función. La CPU se encarga de las operaciones generales del computador, la GPU acelera determinadas tareas gráficas y de procesamiento paralelo, mientras que la NPU está diseñada para ejecutar algoritmos de inteligencia artificial con un consumo energético reducido.

La combinación permite distribuir el trabajo entre los tres componentes según las necesidades de cada aplicación.

Hurtado explicó que Intel ha invertido durante años en sus tecnologías de fabricación y en el desarrollo de software para trasladar funciones que antes estaban disponibles en equipos premium a familias de procesadores más asequibles.

“Una cosa es tener la tecnología, pero si las aplicaciones no están usando esto localmente, no nos sirve de nada”, afirmó.

Por eso, además del desarrollo de los chips, Intel trabaja con empresas de software para que sus aplicaciones aprovechen el procesamiento local.

Esta colaboración resulta importante porque una NPU, por sí sola, no garantiza que cualquier programa de inteligencia artificial pueda funcionar sin internet. Las aplicaciones deben estar preparadas para utilizarla.

¿Para qué sirve tener inteligencia artificial sin conexión a internet?

Durante la conversación, Hurtado puso un ejemplo sencillo: una persona quiere editar una fotografía de su hijo utilizando inteligencia artificial, pero no desea subir esa imagen a una plataforma externa.

Con una aplicación compatible, parte de ese procesamiento puede realizarse directamente en el computador.

“Ese tipo de cosas las puedes hacer localmente”, explicó la ejecutiva al referirse a la posibilidad de trabajar con fotografías personales sin enviarlas necesariamente a servicios en la nube.

La diferencia puede ser importante para quienes manejan documentos privados, fotografías familiares o información de trabajo que prefieren conservar dentro de sus dispositivos.

También hay aplicaciones cotidianas. Durante una videollamada, por ejemplo, algunos algoritmos permiten reducir el ruido ambiental, mejorar el audio o aplicar efectos de cámara sin depender permanentemente de servidores externos.

No obstante, la inteligencia artificial local tiene límites. La NPU de Core Series 3 alcanza hasta 17 TOPS, por debajo de los 40 TOPS exigidos por Microsoft para la categoría Copilot+ PC. Esto significa que no todas las funciones avanzadas disponibles en computadores con NPU más potentes estarán necesariamente habilitadas en estos equipos.

La experiencia dependerá del programa, de su compatibilidad y de los recursos que necesite para funcionar.

Más rendimiento y batería para el trabajo cotidiano

La nueva generación también busca responder a dos necesidades que siguen siendo importantes al comprar un portátil: que funcione con fluidez y que no obligue a buscar constantemente un enchufe.

Intel afirma que sus nuevos procesadores pueden ofrecer mejoras de rendimiento frente a determinados equipos de cinco años de antigüedad, aunque los resultados dependen de la configuración y las tareas utilizadas en las pruebas.

En autonomía, la compañía ha presentado resultados superiores a 20 horas bajo condiciones específicas de reproducción de video. Esto no significa que todos los computadores con estos chips puedan alcanzar esa duración durante una jornada de edición, videollamadas y uso intensivo de aplicaciones.

Hurtado considera que la combinación de rendimiento, inteligencia artificial y eficiencia energética puede hacer más atractiva la renovación de equipos antiguos.

“El consumidor no tiene que elegir”, señaló al explicar que anteriormente era habitual encontrar computadores con buen rendimiento, pero grandes y pesados, o equipos con mayor autonomía que sacrificaban potencia.

La familia también admite tecnologías como memoria DDR5 y LPDDR5X, conectividad Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 y puertos Thunderbolt 4, según el diseño de cada fabricante.

Intel ha anunciado más de 70 diseños de computadores basados en esta plataforma, con participación de fabricantes como Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo y MSI.

El verdadero reto está en el precio y el acceso

Aunque los avances técnicos son importantes, la llegada de nuevos procesadores no resuelve por sí sola las dificultades de acceso a la tecnología.

Hurtado recordó que, según las cifras que maneja Intel, más de 10 millones de hogares colombianos todavía no cuentan con un computador.

“Por un lado tenemos consumidores que adoptan muy rápido la tecnología, pero por otro lado tenemos este mundo de que, digamos, que falta desarrollar”, expresó.

La compañía asegura que trabaja con fabricantes y socios comerciales para ampliar la disponibilidad de equipos con mejores prestaciones y precios más accesibles.

Sin embargo, durante la entrevista no se precisaron precios de referencia en Colombia para los computadores con Core Series 3 ni una meta específica de reducción de la brecha digital.

Esto deja una pregunta pendiente: ¿qué tan económicos serán realmente los equipos cuando lleguen a las vitrinas?

Porque una cosa es desarrollar un procesador que permita incorporar inteligencia artificial en portátiles de menor costo y otra es conseguir que el producto final resulte accesible para una familia que todavía no tiene computador.

La diferencia dependerá también de la memoria, el almacenamiento, la pantalla, la batería y las decisiones comerciales de cada fabricante.

Una nueva etapa para el computador personal

Intel calcula que hacia 2028 cerca del 80 % de los computadores incorporará capacidades de inteligencia artificial. Según Hurtado, durante 2026 esa proporción ya se aproxima al 50 % a escala mundial.

La ejecutiva considera que el procesamiento local y los servicios en la nube convivirán durante los próximos años. Algunas tareas seguirán ejecutándose en grandes centros de datos, mientras que otras podrán realizarse directamente en los computadores personales.

“Cada vez más vamos a empezar a ver cómo las cosas corren también localmente en los computadores”, aseguró.

Para Intel, llevar estas capacidades a Core Series 3 es parte de una estrategia para ampliar el acceso a la inteligencia artificial y no mantenerla exclusivamente en equipos de mayor precio.

Para los consumidores, la diferencia tendrá que demostrarse en actividades cotidianas: trabajar con varias aplicaciones, editar contenido, participar en videollamadas, utilizar herramientas de IA y conservar una autonomía suficiente para una jornada fuera de casa.

La nueva familia de procesadores representa un avance en esa dirección. Sin embargo, su impacto en Colombia no se medirá únicamente por la cantidad de operaciones que pueda ejecutar una NPU, sino por el número de personas que finalmente puedan acceder a un computador con estas capacidades.

Intel ya desarrolló la tecnología para llevar inteligencia artificial local a una categoría más económica. Ahora falta comprobar qué tan cerca estará de los bolsillos colombianos.