Anthropic, la empresa detrás del chatbot Claude, acaba de decirle algo inusual a sus futuros inversionistas: cree que su inteligencia artificial podría estar a punto de empezar a mejorarse a sí misma. La advertencia aparece en la versión enmendada de su documento S-1/A ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), publicada este lunes 2 de noviembre como parte de su camino hacia una posible salida a bolsa.

En la sección de factores de riesgo, la compañía asegura que “nuestras estimaciones internas y nuestras expectativas sobre modelos futuros, más que nuestros modelos actuales, indican que podríamos cumplir inminentemente la definición de nuestra Responsible Scaling Policy de ‘progreso dramáticamente acelerado atribuible a la IA'”. En el mismo documento, Anthropic reconoce que en el pasado ya utilizó IA para desarrollar modelos cuyos saltos de capacidad no identificó en su momento: admite que antes “no identificó, o no supo apreciar, una aceleración significativa en su ritmo de desarrollo hasta después de que ocurriera”.

¿Qué es la mejora recursiva y por qué Anthropic la menciona?

El concepto que describe Anthropic es lo que los investigadores llaman mejora recursiva de sí misma (RSI, por sus siglas en inglés): un sistema capaz de acelerar su propio desarrollo, de modo que la versión mejorada pueda, a su vez, mejorarse aún más rápido. Anthropic prefiere su propia terminología, “progreso dramáticamente acelerado atribuible a la IA”, que su política de escalado responsable define con un umbral concreto: duplicar el ritmo base de mejora, con ese aumento plausiblemente atribuible a la IA.

Según la lectura que Gizmodo hace de esa política, si se alcanzara ese umbral la empresa se comprometería a “explorar formas ambiciosas y posiblemente poco convencionales de lograr niveles de seguridad sin precedentes”, además de mantener una supervisión total de sus actividades internas, un estado que denomina “ojos en todo”.

La revelación llega en un documento que, según reportes de Bloomberg y CNBC sobre el prospecto, también muestra la escala del negocio: los ingresos del tercer trimestre habrían crecido 12 veces interanual hasta unos USD 17.000 millones, con una pérdida neta de USD 23.300 millones y compromisos de compra por USD 895.400 millones, en su mayoría de capacidad de cómputo. Es decir, la misma empresa que dice acercarse a la IA que se construye sola también está gastando como pocas para llegar ahí.

Anthropic entre el entusiasmo y la alarma

Como señala TechCrunch, una misma frase puede leerse de dos maneras opuestas: para los entusiastas, es la señal de que la carrera por la IA autosuficiente entra en su fase decisiva; para los más escépticos, es la confirmación de que los riesgos que la industria lleva años discutiendo ya no son teóricos. Que la advertencia venga de Anthropic, una empresa fundada precisamente por investigadores preocupados por la seguridad de la IA, le da un peso particular.

Por ahora se trata de una estimación interna sobre modelos futuros, no de un hecho consumado. Pero cuando una compañía lo escribe en un documento legal dirigido a inversionistas, deja de ser ciencia ficción y pasa a ser, como mínimo, un riesgo declarado.

Fuentes: https://techcrunch.com/2026/11/02/anthropic-warns-that-its-very-close-to-rsi-capability-aka-self-building-ai/ | https://gizmodo.com/anthropic-claims-to-be-closing-in-on-recursive-self-improvement-2000834175