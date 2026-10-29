ChatGPT escribe código, pero ¿por qué sigue siendo importante aprender programación?

ChatGPT puede escribir código en segundos, corregir errores y proponer soluciones para crear una página web. Sin embargo, que una respuesta parezca correcta no significa que funcione como debería. Para desarrollar software con inteligencia artificial no basta con saber qué pedirle a una herramienta: también hay que entender el código que genera, comprobar sus resultados y reconocer cuándo necesita cambios.

La programación asistida por inteligencia artificial ha reducido algunas barreras de entrada al desarrollo de software. Una persona puede describir una función en lenguaje natural y obtener una propuesta que antes habría tenido que escribir manualmente. El problema aparece cuando esa solución se utiliza sin revisar cómo funciona o si responde realmente a la necesidad planteada.

Un código puede ejecutarse y contener fallas. También puede resolver una tarea sencilla, pero presentar errores cuando se conecta con otros sistemas, procesa datos inesperados o se utiliza en condiciones diferentes de las previstas. La respuesta depende de las instrucciones, el contexto y las restricciones que se le indiquen al modelo.

Por eso, aprender programación sigue siendo importante para quienes quieren aprovechar estas herramientas. Los conocimientos sobre variables, funciones, estructuras de control, bases de datos y pruebas permiten evaluar las respuestas de la inteligencia artificial y decidir si es necesario corregirlas.

La diferencia está entre aceptar una solución generada automáticamente y tener los conocimientos para verificarla.

La IA puede ayudar a programar, pero no elimina la necesidad de aprender

Herramientas como ChatGPT permiten acelerar tareas, explorar alternativas y encontrar posibles errores. Aun así, el desarrollador debe decidir qué solución utilizar, cómo integrarla y qué pruebas realizar antes de ponerla en funcionamiento.

La revisión cobra especial importancia cuando el software maneja información personal, procesa pagos o hace parte de servicios que necesitan operar de manera confiable. Una respuesta convincente no sustituye las pruebas de seguridad ni el conocimiento del sistema en el que se ejecutará el código.

Esto también modifica la manera de aprender. Quien comienza a programar necesita desarrollar la capacidad de interpretar resultados, identificar inconsistencias, formular mejores instrucciones y corregir lo que no funciona. Para hacerlo, primero debe comprender los conceptos que está aplicando.

Una persona con conocimientos de programación puede comparar soluciones, detectar respuestas incompletas y pedir modificaciones específicas. Sin esa base, resulta más difícil reconocer si el código resuelve el problema o si simplemente parece hacerlo.

En la formación de nuevos desarrolladores, los ejercicios prácticos permiten trabajar esas habilidades mediante la construcción de proyectos, la experimentación y la corrección de errores.

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Una de las instituciones que ofrece este tipo de formación es Holberton School, una academia de desarrollo de software fundada en Silicon Valley, Estados Unidos, en 2016. Su modelo educativo se basa en proyectos prácticos, aprendizaje entre compañeros y resolución de problemas. La organización ha tenido presencia en más de 20 países y territorios. En Colombia, más de 900 participantes han finalizado sus programas, según la información institucional.

La institución también ofrece Programming Essentials, un curso virtual gratuito de cuatro semanas dirigido a personas sin conocimientos previos de programación. Durante el proceso, los participantes aprenden fundamentos del desarrollo de software mediante ejercicios y construyen su primera página web escribiendo código.

El curso funciona a través de una plataforma de aprendizaje en la que cada estudiante avanza a su propio ritmo. Además, contempla dos sesiones grupales de mentoría por Zoom cada semana, en las tardes, para resolver dudas y recibir orientación. Al terminar, los participantes reciben un certificado de finalización.

Programming Essentials también sirve como requisito de entrada al programa Computer Programming, para quienes decidan continuar su formación.

La próxima cohorte está prevista para el 9 de noviembre de 2026. Las personas interesadas pueden consultar las condiciones e inscribirse en el sitio web de Holberton Colombia, seleccionando Programming Essentials como programa de interés.

Aprender a programar en la era de la inteligencia artificial implica algo más que producir código rápidamente. También requiere comprenderlo, ponerlo a prueba y asumir la responsabilidad de las decisiones técnicas que se toman con él.