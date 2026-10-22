Claude Duet llega a Android y iOS para ejecutar tareas con IA

Anthropic presentó Claude Duet, un asistente de inteligencia artificial que permite organizar pendientes, consultar información de distintas aplicaciones y ejecutar tareas. La herramienta funciona en Android, iOS y la web, aunque inicialmente solo pueden solicitar acceso los suscriptores de determinados planes en Estados Unidos.

El anuncio se realizó el 21 de octubre de 2026. El acceso al asistente se gestiona mediante una lista de espera para suscriptores de Claude Pro y Max, dentro de una versión preliminar de investigación. Utiliza el modelo Claude Opus 5.5 y comparte los límites de uso de las suscripciones existentes.

Una de sus funciones principales es preparar un resumen cada mañana con los asuntos más importantes encontrados en las aplicaciones conectadas. Durante el resto del día, revisa esos servicios y envía notificaciones cuando detecta algo que requiere atención, como una reunión pendiente o una tarea que necesita una decisión.

El asistente también permite delegar actividades concretas. Entre los ejemplos presentados por Anthropic están programar reuniones, elaborar informes, preparar previsiones financieras y de ventas, construir paneles para consultar datos y desarrollar aplicaciones web. Estas funciones están dirigidas principalmente a profesionales y pequeños negocios.

Qué puede hacer con las aplicaciones conectadas

Claude Duet puede trabajar con servicios como Gmail, Google Calendar, Google Drive y Slack, entre otras herramientas compatibles. Su funcionamiento depende de las integraciones habilitadas y de los permisos concedidos para acceder a la información de cada servicio.

A partir de esos datos, puede preparar documentos relacionados con una reunión, revisar compromisos de una agenda y completar trabajos que normalmente requieren utilizar varias aplicaciones. Esta función amplía las capacidades de Claude para realizar tareas en un computador.

Quiénes pueden utilizarlo y cómo protege los datos

Quienes quieran probarlo deben inscribirse en la lista de espera y recibir acceso antes de comenzar a utilizarlo. Anthropic no ha anunciado una fecha para ampliar su disponibilidad a otros países.

En materia de seguridad, la compañía explica que Claude Duet no puede consultar directamente contraseñas ni tokens de inicio de sesión. También incorpora controles para impedir la divulgación de información especialmente confidencial, como números de tarjetas de crédito y documentos oficiales de identidad.

Los datos relacionados con la salud o las finanzas personales solo pueden compartirse mediante una autorización explícita. Asimismo, operaciones como enviar mensajes o realizar pagos requieren aprobación previa.

Imagen: Anthropic