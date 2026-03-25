Anthropic acaba de habilitar una nueva capacidad en Claude Code y Claude Cowork, herramientas de su asistente de inteligencia artificial Claude, que permiten tomar el control del computador para completar tareas de forma autónoma. No requiere configuraciones complejas y puede abrir archivos, usar el navegador y ejecutar herramientas por su cuenta, tanto para desarrolladores como para quienes buscan asistencia práctica en su rutina diaria.



El sistema prioriza siempre la vía más eficiente. Si cuenta con conectores —integraciones directas— con servicios como Slack o Google Calendar, los utiliza automáticamente para resolver tareas sin pasos adicionales. Cuando no existen, controla ratón, teclado y pantalla para navegar como lo haría una persona, completando procesos sin intervención constante del usuario.

Esta evolución parte de Claude Cowork, lanzado en enero, y refuerza su enfoque como herramienta de productividad en el escritorio. El objetivo es convertir al asistente en un agente capaz de ejecutar acciones reales en el computador, no solo responder consultas, ampliando su utilidad en flujos de trabajo cotidianos y profesionales.

Así es como Claude toma decisiones cuando trabaja solo

Antes de interactuar con una nueva aplicación, Claude solicita permiso y el usuario puede detener cualquier acción en cualquier momento. Además, el sistema analiza sus propias acciones internas para detectar posibles manipulaciones externas, algo clave cuando opera sobre contenido externo o no controlado y en entornos donde la seguridad es un factor relevante.

Su mayor utilidad aparece junto a Dispatch, disponible en Claude Cowork y Claude Code. Esta función permite asignarle tareas desde el móvil para que se ejecuten en el computador. En la práctica, funciona como un sistema de delegación remota que automatiza acciones sin necesidad de supervisión constante del usuario.

Puede revisar correos, generar informes, extraer métricas o realizar cambios en código, ejecutar pruebas y enviar solicitudes de extracción automáticamente. Esto permite delegar tareas repetitivas o técnicas sin estar frente a la pantalla, mejorando la eficiencia y reduciendo la necesidad de intervención directa en procesos operativos del día a día.

Para activarlo, debes habilitar la función desde la configuración de la aplicación de escritorio en macOS y asegurarte de que esté en ejecución. Luego puedes vincularla con la app móvil y empezar a delegar tareas. Está disponible en fase de prueba para planes Pro y Max, y algunas tareas complejas pueden requerir más de un intento en Claude Code.

Imagen: Generada con IA / ChatGPT