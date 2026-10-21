ChatGPT ya permite bloquear chats: cómo activar la función

ChatGPT incorpora una función para mantener conversaciones privadas fuera de la lista habitual cuando otras personas tienen acceso al dispositivo. Los mensajes pueden recuperarse mediante un PIN o autenticación biométrica, sin perder la información guardada.

OpenAI comenzó a implementar esta opción el 20 de octubre de 2026. Para utilizarla, se puede establecer una clave de cuatro dígitos o recurrir a Face ID y Touch ID en equipos compatibles. Una vez activado el bloqueo, la conversación pasa a una sección llamada «Chats bloqueados», separada del historial principal.

A diferencia de los chats temporales, que no aparecen entre las conversaciones anteriores, los protegidos conservan los mensajes y permiten retomarlos posteriormente. Además, quedan fuera de la lista de elementos fijados y los resultados de búsqueda habituales.

Para activar la protección, hay que abrir el menú de tres puntos del chat, seleccionar «Bloquear chat» y confirmar la operación. Después se crea o introduce el PIN. Cuando se quiera recuperar la conversación, basta con ingresar a «Chats bloqueados» y completar la autenticación. También es posible retirar la restricción para devolverla a la lista principal.

La función se está habilitando gradualmente en los planes Free, Go, Plus, Pro, Business, Enterprise y Edu, por lo que todavía podría no aparecer en todas las cuentas.

Qué ocurre con la privacidad y la memoria

Según la documentación oficial de OpenAI, esta medida restringe el acceso a los mensajes, pero no incorpora cifrado de extremo a extremo ni modifica los plazos de conservación de datos. Tampoco cambia la configuración «Mejorar el modelo para todos», relacionada con el uso de las conversaciones para entrenar la inteligencia artificial.

La configuración de privacidad sigue siendo importante al compartir información confidencial con herramientas de IA. Cuando la memoria está activada, los chats bloqueados mantienen un espacio independiente. Los nuevos datos recordados allí no pasan a las conversaciones normales, aunque permanece cualquier información almacenada anteriormente.

Restablecer un PIN olvidado elimina permanentemente todos los chats bloqueados y sus archivos. En cambio, si se conoce la clave anterior, es posible modificarla sin perder ese material.

La opción no admite conversaciones temporales, archivadas, grupales, creadas mediante enlaces compartidos ni aquellas con tareas programadas o grabaciones de reuniones. Tampoco está disponible en ChatGPT para el sector salud.

Imagen: ENTER.CO / Generada con IA (ChatGPT)