REA, un proyecto gratuito de GitHub que permite hacer ingeniería inversa con IA a casi cualquier programa sin tener su código fuente, pasó de menos de 10.000 estrellas el 6 de octubre a más de 100.000 el 12, según Decrypt. En su repositorio ya supera las 260.000.

Su nombre completo es Reverse Engineer Anything. No es un decompilador propio: conecta agentes de IA como Claude Code, Codex o Cursor con herramientas profesionales de análisis, como Ghidra, mediante MCP, el estándar que Anthropic creó para que los modelos usen herramientas externas. El usuario señala un programa, pregunta cómo hace algo y el agente rastrea la respuesta, desde lo que se ve en pantalla hasta el binario.

Funciona con aplicaciones de escritorio, apps de Android, sitios web y juegos. Todo el análisis se hace en el equipo del usuario, según Gigazine, y cada respuesta llega con las pruebas y las limitaciones del hallazgo.

Ingeniería inversa con IA: mods y juegos que nunca llegaron al PC

Para los jugadores, el efecto ya se nota. Decrypt cuenta que circulan juegos que mezclan mundos: Spider-Man columpiándose por la ciudad de Batman: Arkham City, o unos 1.600 objetos de Minecraft metidos en Elden Ring para pelear contra Malenia. Otro modder llevó las armas de Escape from Tarkov a Skyrim. Un desarrollador mostró GTA V corriendo en un iPhone, algo que Rockstar nunca lanzó.

Hay una salvedad. Varios de esos proyectos no usaron REA. El análisis de Axortex aclara que la descompilación de Modern Warfare 2 se hizo con el servidor MCP oficial de IDA, y Decrypt señala que ArtCraft, el conjunto de apps libres que imita a Adobe, tampoco depende de la herramienta. REA se volvió el símbolo de una ola más amplia: agentes de IA leyendo software cerrado.

El proyecto también sirve para entender cosas pequeñas. Gigazine probó a preguntarle por qué 200 más 10 % da 220 en la calculadora de Windows, y por qué el dinosaurio de Chrome se acelera. En ambos casos REA encontró la regla y el agente reconstruyó una versión mínima.

Para las comunidades de modding, el cambio es de ritmo. Según Decrypt, un aficionado llevó Fable 2, el único juego principal de la saga que nunca salió en PC, a Windows con un modelo de código abierto y un kit de recompilación: arrancó en una hora, aunque siguió una larga etapa de arreglos manuales. El proyecto exige tener tu propia copia del juego. Axortex recoge que el desarrollador de la versión de Modern Warfare 2 reportó 99 % de las funciones presentes y 83 % idénticas byte a byte, y que mantiene el código privado. Un usuario de Hacker News teme que la escena de ports retro se llene de descompilaciones mediocres hechas sin esfuerzo.

La preservación es el argumento más fuerte a favor. Muchos títulos de la era PS2 y PS3 ya no se venden ni reciben parches. Axortex menciona un análisis jurídico que ve la descompilación con fines de preservación como candidata a uso legítimo, pero reconoce que ese argumento pierde fuerza con franquicias que siguen a la venta, como Modern Warfare 2, Fallout o GTA V.

En TikTok, el creador @peterispeter lo describe como un punto de inflexión. Dice haber visto un mod de Halo 3 con 180 jugadores en una sola sala y argumenta que las empresas llevan décadas diciendo que ciertas funciones son imposibles. Es su opinión, y esa cifra de Halo 3 no la pudimos verificar.

Lo que cambia para quien solo quiere jugar

El efecto menos vistoso llegó por el lado de las trampas. Según Axortex, que resume un artículo de soporte de Riot del 29 de septiembre, desde el 6 de octubre la compañía bloquea el acceso a la memoria de League of Legends, TFT y Valorant para aplicaciones externas desconocidas. Riot dice que la ingeniería inversa asistida por IA multiplicó a quienes quieren fabricar cheats. La medida también alcanza a overlays y rastreadores de estadísticas legítimos, y las herramientas conocidas tienen plazo hasta abril de 2027.

Axortex añade el contrapeso: descompilar un cliente no derrota las verificaciones del servidor, y la lógica que vive en el servidor no se puede extraer del juego. Tampoco encontró un caso verificado de REA usado para crear un cheat de un juego en línea. El temor es que la barrera baje, no un incidente documentado.

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Del lado de los estudios, las respuestas han sido rápidas y dirigidas a individuos. Activision retiró imágenes de Modern Warfare 2 descompilado con IA y Bethesda envió una carta de cese a un juego de navegador inspirado en Fallout. Nadie ha demandado todavía a una empresa de IA ni a una herramienta como REA. La pelea por la IA en los juegos no es nueva, como mostró la polémica por DLSS 5 de Nvidia, pero esta vez el debate llega hasta el código del propio juego.

Fuera de los videojuegos, el alcance es parecido. REA también analiza apps de Android, firmware y capturas de tráfico de red; TechGig cuenta que equipos de API la usan para inferir qué servicios consulta una aplicación. Magica advierte que la evidencia respalda capacidades de inspección concretas, no que un agente pueda reconstruir cualquier aplicación sin errores.

El cambio de fondo es que la ingeniería inversa con IA volvió práctico leer código máquina. Todo lo que corre en tu dispositivo puede ser estudiado por un agente con paciencia, lo que abarata los clones y facilita entender qué hace una app con tus datos, pero también favorece la piratería y deja menos sitios donde esconder fallas de seguridad. Los proyectos que copian software de pago, como ArtCraft frente a Adobe, siguen en fase alfa y por ahora están lejos de reemplazarlo.

Fuentes: Decrypt y Axortex.