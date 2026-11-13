Script para organizar Descargas: tres IA gratis lo escribieron y los pusimos a prueba

La carpeta de Descargas de cualquier PC termina siendo un cajón sin fondo: facturas en PDF, fotos, un instalador de hace meses, un video con nombre raro. Como ya hicimos con la organización de tareas después de una reunión, le pedimos el mismo encargo a tres IA gratuitas —ChatGPT, Gemini y Perplexity, todas sin iniciar sesión—: un script para organizar Descargas en subcarpetas por tipo de archivo, sin borrar nada. Después ejecutamos los tres scripts en una carpeta de prueba. Los tres funcionaron a la primera. Las diferencias están en los detalles.

Cómo hicimos la prueba

El prompt fue idéntico en las tres: un script que organice Descargas en documentos, imágenes, música, videos, programas y otros, moviendo cada archivo a su subcarpeta sin eliminar nada. Creamos una carpeta con diez archivos de mentiras pero representativos: una factura PDF, unas notas de texto, un informe Word, dos fotos (una con la extensión en mayúsculas), una canción MP3, un video MP4, un instalador .exe, un comprimido .rar y un archivo sin extensión. Cada script se ejecutó con Python 3 sobre una copia de esa carpeta, tal como lo entregó cada IA, sin corregirle una sola línea.

Todos movieron los diez archivos, pero no igual

En los tres casos el resultado fue el esperado: diez archivos movidos, cero errores, cero pérdidas. Verificamos además que el contenido de cada archivo llegara intacto comparando sus firmas digitales antes y después. Para una tarea tan concreta, las tres IA gratuitas entregan código que corre sin retoques.

Las diferencias son de criterio. Gemini entregó el script más corto (unas 70 líneas), pero mete los comprimidos .zip, .rar y .7z dentro de Documentos: una decisión discutible si usted usa esos archivos como respaldo y no como lectura. ChatGPT mandó el .rar a Otros y creó las carpetas sin tildes (Imagenes, Musica), lo que puede importar en equipos viejos o compartidos en red. Perplexity entregó el script más largo (casi 160 líneas) y el más prevenido: busca la carpeta como Downloads o como Descargas y acepta indicarle otra ruta por parámetro, útil si su navegador descarga en otra parte. Los tres manejan el caso de que ya exista un archivo con el mismo nombre: en vez de sobrescribirlo, le agregan un número.

Un script para organizar Descargas no se ejecuta a ciegas

Que los tres hayan funcionado no convierte el código de IA en un trámite sin riesgo. Un script que mueve archivos puede hacer daño si se ejecuta en la carpeta equivocada, así que vale tres precauciones: hacer primero una copia de respaldo, revisar qué carpeta va a tocar (los tres scripts apuntan a la carpeta de Descargas del usuario) y probarlo con una carpeta de prueba, como hicimos aquí, antes de soltarlo sobre la real.

Para usarlo solo hace falta tener Python instalado, copiar el código en un archivo de texto con extensión .py y ejecutarlo desde la terminal con python seguido del nombre del archivo. Si la idea le sirve, el mismo truco aplica a otras tareas repetitivas: renombrar facturas por fecha, unificar extensiones en minúsculas o vaciar archivos duplicados.

Fuentes: pruebas propias de ENTER.CO, Python