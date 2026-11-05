Lo que inventa la IA al buscar productos para comprar

Usar la IA al buscar productos para comprar ya es un hábito, sobre todo en temporada de descuentos. La respuesta llega rápida, ordenada y con tono seguro. El problema es que esa seguridad no garantiza que el valor, la especificación o el enlace existan, y un error de ese tipo puede terminar afectando el dinero del comprador.

Esta nota no es una prueba propia con las cuatro herramientas. Se apoya en investigaciones publicadas sobre ChatGPT, Gemini, Claude y Perplexity, que compararon respuestas, identificaron contradicciones y contrastaron una muestra de precios con los valores de las tiendas. Así se pueden señalar patrones medidos, no simples impresiones de quien utiliza estas aplicaciones.

La firma Product.ai hizo 220 preguntas de compra sobre portátiles, televisores, colchones y aspiradoras robot, cinco veces cada una, en sus versiones gratuita y de pago. Evaluó 217 preguntas completas y en 187, el 86 %, halló una contradicción comprobable. El estudio mide contradicciones entre respuestas, no necesariamente información inventada. En las comparaciones entre dos productos, el porcentaje subió al 97 %.

Las pruebas se hicieron mediante interfaces de programación (API), no desde las aplicaciones comerciales, así que sus resultados no necesariamente representan la experiencia de compra en ellas. De los 913 precios que se pudieron verificar, el 85 % coincidió con la tienda. En el 15 % restante, el error mediano fue de 300 dólares.

Gemini registró la mayor proporción de preguntas con errores potencialmente costosos, con un 56 % en la versión gratuita, frente al 14 % de Perplexity de pago y el 17 % de ChatGPT de pago. Claude pasó de 44 % a 21 % al pagar.

Enlaces rotos y productos que ya no son los vigentes

Los enlaces también fallan. En un estudio de 2025, Ahrefs analizó millones de direcciones relacionadas con asistentes de IA y encontró que los enlaces visitados desde estas herramientas llegaban a páginas inexistentes con una frecuencia 2,87 veces mayor que los procedentes de Google. En un análisis separado de direcciones citadas, ChatGPT registró un 2,38 % de enlaces con error 404. La investigación no se limitó a compras.

La vigencia es otro punto débil. En la consulta por audífonos para viajar, Gemini gratuito recomendó en sus cinco intentos el Sony WH-1000XM5, ya reemplazado por el XM6. Ese modelo sigue a la venta, pero presentarlo como actual omite que existe un sucesor. Por eso conviene comprobar en la tienda oficial el modelo exacto, el total final y las existencias.

Una pauta sensata es usar la IA al buscar productos para descubrir marcas y comparar opciones, no para cerrar la compra. Otra buena costumbre es preguntarle de dónde sacó cada dato y abrir esa fuente personalmente. Si el chatbot no puede mostrar una fuente verificable, conviene comprobar esa cifra directamente en la tienda antes de tomar una decisión.

Imagen: ENTER.CO / Generada con IA (ChatGPT)