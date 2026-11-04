Cuando usted le pregunta algo a una IA a través de una API, ¿cómo sabe que el modelo que respondió es el que pagó? Hoy no hay forma de comprobarlo: un servicio intermediario podría cambiarlo por uno más barato, o un atacante podría manipular las respuestas, y el texto seguiría pareciendo legítimo. Anthropic quiere cerrar esa puerta con FlashProve, un prototipo de código abierto que publicó este lunes bajo licencia Apache 2.0.

FlashProve genera una prueba criptográfica, basada en la técnica conocida como zkSNARK, que certifica que una respuesta específica fue producida por un modelo específico, sin revelar nada sobre los pesos del modelo. Si alguien intercambia el modelo, la prueba simplemente no verifica.

FlashProve en números

Según el documento técnico de Anthropic, probado con Llama 4 Maverick, un modelo de 400.000 millones de parámetros, una sola GPU H100 genera las pruebas a unos 110 tokens por segundo. Cada prueba pesa cerca de 19 MB por petición de 1.024 tokens y verificarla toma unos 17 segundos en un computador común. El costo: generar las pruebas consume entre 72 y 94 veces más tiempo de GPU que servir el modelo sin ellas, por lo que todavía es una herramienta de laboratorio, no de producción.

El repositorio incluye el generador de pruebas, un verificador rápido escrito en C++ y un segundo verificador en Lean, un lenguaje de verificación formal con el que el equipo demostró matemáticamente las propiedades de seguridad del protocolo. La propia Anthropic advierte que el trabajo no está terminado: el papel, el protocolo formal y el código podrían no decir exactamente lo mismo, y anima a otros a auditarlo y mejorarlo.

Hay un detalle que no pasará desapercibido: según la empresa, las mejoras del sistema fueron producidas por su propio modelo, Claude, que encontró formas novedosas de aplicar herramientas de la literatura criptográfica. Es un ejemplo concreto de esa aceleración del desarrollo por IA que la propia Anthropic declaró esta semana ante la SEC.

Para qué serviría probar una respuesta

Los usos van más allá de la desconfianza entre clientes y proveedores. Un regulador podría exigir pruebas de que una empresa sirve solo modelos aprobados, sin necesidad de ver sus pesos ni su hardware. Un evaluador independiente podría confirmar que el modelo que probó es el mismo que está en producción. Y una empresa podría demostrar que su código fue revisado por un modelo de ciberseguridad de frontera, no por uno degradado.

Es, en el fondo, una infraestructura de confianza para una economía que cada vez depende más de respuestas que nadie puede firmar. Que llegue como código abierto, y no como producto, sugiere que Anthropic prefiere que el estándar exista aunque no lo controle.

Fuentes: https://www.anthropic.com/research/provable-inference | https://www.helpnetsecurity.com/2026/11/04/anthropic-flashprove-provable-inference/