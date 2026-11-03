OnePlus Turbo 6Vs oficial con 9.000 mAh, 144 Hz y precio

OnePlus amplió su catálogo de celulares en China con una variante que conserva las características técnicas de un modelo existente y cambia principalmente sus acabados.

El OnePlus Turbo 6Vs aparece en la tienda oficial de OPPO con 12 GB de memoria RAM y 256 GB de almacenamiento, su única configuración. Sus especificaciones coinciden prácticamente por completo con las del Turbo 6V, por lo que la información publicada no identifica una mejora técnica frente a ese dispositivo.

La diferencia visible está en el color. El nuevo celular está disponible en Orange Heart y Nova White. Para elegir entre ambos modelos, el acabado y las condiciones de venta adquieren más relevancia que el cambio de nombre, que por sí solo no implica mejores prestaciones.

En su interior lleva el procesador Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4. La pantalla AMOLED mide 6,78 pulgadas y alcanza una frecuencia de actualización de hasta 144 Hz, que permite mostrar más imágenes por segundo en contenidos compatibles. Esa cifra no significa que todos los videojuegos funcionen a esa velocidad.

Conserva la batería de 9.000 mAh y la carga de 80 W

El equipo mantiene la misma capacidad y potencia de carga por cable del Turbo 6V. También cuenta con certificación IP69K, relacionada con la resistencia a chorros de agua a alta presión y temperatura bajo condiciones de prueba. No equivale a una autorización para utilizarlo sin restricciones bajo el agua.

En fotografía incorpora una cámara principal de 50 megapíxeles y una frontal de 16 megapíxeles. Funciona con ColorOS 16, basado en Android 16, e incluye lector de huellas bajo la pantalla, conectividad NFC y emisor de infrarrojos.

El precio publicado para China es de 3.699 yuanes (554 dólares). Como comparación, el Turbo 6V de 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento tenía un precio oficial de lista de 2.099 yuanes (315 dólares), aunque se lanzó con una oferta de 1.899 yuanes (285 dólares). La diferencia de 1.600 yuanes (240 dólares) corresponde a los precios de lista anunciados, no a ofertas actuales.

OnePlus no ha confirmado disponibilidad internacional para esta variante. Las equivalencias en dólares son aproximadas y se calcularon al tipo de cambio de mercado del 3 de noviembre de 2026.

Imagen: Oppo / Editada por ENTER.CO con IA (ChatGPT).