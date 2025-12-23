OnePlus Turbo: alto rendimiento y gran autonomía sin pagar gama alta

OnePlus confirmó el desarrollo de la serie Turbo, una nueva familia de smartphones prevista para 2026. Esta línea se ubicará por debajo de los modelos insignia y buscará combinar rendimiento elevado, experiencia de juego y gran autonomía con un precio más accesible.

La compañía realizó el anuncio durante su 12º aniversario. En ese contexto, explicó que la serie Turbo estará orientada al rendimiento sostenido, el uso intensivo y la duración de batería dentro de su segmento de precio. El objetivo es ofrecer una alternativa clara a la gama alta tradicional.

Aunque la marca aún no ha revelado precios ni especificaciones finales, las filtraciones coinciden en su estrategia. OnePlus quiere cubrir un espacio intermedio entre la gama media convencional y sus modelos premium. La propuesta apunta a usuarios que priorizan potencia y estabilidad sin asumir costos elevados.

Te puede interesar: OnePlus 15: se confirma su presentación con Snapdragon 8 Gen 5 y diseño con materiales premium

Según información de fuentes especializadas, la serie OnePlus Turbo estaría compuesta por al menos dos modelos a lo largo de 2026. Por ahora, los nombres comerciales no han sido confirmados. Las denominaciones actuales se basan en filtraciones y registros técnicos preliminares.

El OnePlus Turbo (modelo base) sería el primer dispositivo de la serie. Aparece identificado internamente como PLU110 y estaría impulsado por el Snapdragon 8s Gen 4. Este modelo apostaría por configuraciones de memoria elevadas y un equilibrio entre rendimiento, eficiencia y autonomía.

Las mismas filtraciones señalan una segunda variante dentro de la familia, orientada a un mayor nivel de rendimiento. Este modelo podría diferenciarse por un procesador más potente y mejoras en el apartado gráfico. Por ahora, cualquier nombre comercial sigue siendo especulativo.

En el plano técnico, la elección de procesadores de Qualcomm refuerza la estrategia de control de costos. El Snapdragon 8s Gen 4 aparece como la base de la serie y se posiciona como una alternativa sólida frente a los chips insignia.

La autonomía será uno de los pilares de la familia Turbo. Las filtraciones apuntan a baterías cercanas a los 9.000 mAh, una cifra poco habitual incluso en la gama alta. Esta capacidad busca reducir la dependencia de la carga diaria en escenarios de uso intensivo y sesiones prolongadas de juego.

Este enfoque contrasta con la tendencia de priorizar solo la carga ultrarrápida. OnePlus parece apostar por más horas reales de uso como elemento diferencial, incluso si ello implica ajustes frente a diseños más compactos.

Aunque la compañía no ha confirmado precios, todo indica que la serie Turbo se ubicará por debajo del OnePlus 15R. El lanzamiento inicial está previsto para enero de 2026 en China, con una posible expansión internacional posterior.

Imagen: Generada con IA / ChatGPT