 ¿Cuándo cambiar la batería y cuándo comprar otro celular?

Que la carga empiece a durar menos de un día no significa que el celular haya llegado al final de su vida útil. Reemplazar la batería puede recuperar parte de su autonomía por mucho menos de lo que cuesta comprar otro dispositivo. Sin embargo, cuando aparecen otros problemas, reparar puede convertirse en un gasto que solo retrasa una compra inevitable.

El deterioro suele manifestarse con apagados inesperados, varias recargas al día o una reducción considerable del tiempo de uso. Antes de atribuirlo al desgaste, hay que descartar otras causas. Las aplicaciones en segundo plano, una señal móvil débil o los procesos posteriores a una actualización pueden aumentar el consumo. Las estadísticas de energía en los ajustes ayudan a identificar comportamientos anormales.

Cómo saber si la batería ya necesita un reemplazo

En los iPhone, el apartado Salud de la batería muestra su capacidad máxima y puede advertir cuándo necesita servicio. Los Samsung Galaxy permiten realizar un diagnóstico mediante Samsung Members, que clasifica el estado como Normal, Débil o Malo. En los Google Pixel 8a y posteriores también se puede consultar si la capacidad es normal o reducida.

El 80 % de capacidad original es una referencia utilizada por varios fabricantes, aunque la resistencia cambia entre generaciones. Apple establece 500 ciclos completos de carga para los iPhone 14 y anteriores, frente a 1.000 desde el iPhone 15. Google utiliza 800 ciclos para los Pixel 3 al 8 Pro y el Pixel Fold, y 1.000 desde el Pixel 8a.

La Unión Europea exige desde el 20 de junio de 2025 que los celulares nuevos sujetos a esta normativa soporten al menos 800 ciclos de carga conservando el 80 % de su capacidad inicial. Es un requisito de durabilidad y no una obligación de reemplazar la batería al alcanzar ese porcentaje.

Una batería hinchada requiere atención inmediata. Si la pantalla se levanta o la carcasa se deforma, se debe dejar de utilizar y cargar el dispositivo. Continuar usándolo o intentar abrirlo sin conocimientos técnicos puede provocar sobrecalentamiento, daños e incluso un incendio.

El costo de reparación frente al de un celular nuevo

Los precios cambian según la marca, el modelo y el país. Algunos fabricantes ofrecen estimadores en sus páginas de soporte, como el servicio de reemplazo de batería de Apple. Antes de autorizar el trabajo, hay que solicitar un presupuesto que incluya repuesto, instalación y garantía. AppleCare+ cubre el cambio sin costo adicional cuando la capacidad cae por debajo del 80 %, mientras que la garantía convencional no cubre necesariamente el desgaste normal.

Para comparar opciones, se puede dividir el precio de reparación entre el valor de un celular nuevo de características similares. El porcentaje obtenido muestra qué parte de esa compra representa el arreglo, aunque no determina por sí solo la mejor alternativa. También ayuda calcular el gasto por tiempo de uso. Por ejemplo, pagar 90 dólares para conservar el dispositivo otros 18 meses equivaldría a 5 dólares mensuales.

El soporte de software completa la comparación. Google ofrece siete años de actualizaciones del sistema y de seguridad desde los Pixel 8, mientras que Samsung mantiene compromisos similares para determinadas generaciones Galaxy. En otros modelos, los plazos varían. También pueden consultarse las señales que indican cuándo cambiar de celular, entre ellas la pérdida de soporte, el deterioro del rendimiento y los problemas de compatibilidad.

Si el teléfono conserva actualizaciones, funciona correctamente y solo presenta una autonomía reducida, cambiar la batería puede ser una solución económica. Comprar otro celular tiene más sentido cuando se acumulan daños costosos o el dispositivo deja de recibir parches de seguridad.

Imagen: ENTER.CO / Generada con IA (ChatGPT)