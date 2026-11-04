¿Qué estudiar para tener más oportunidades laborales? Estas son las habilidades digitales que están buscando las empresas.

La transformación del mercado laboral no significa que todas las personas deban convertirse en ingenieros, científicos de datos o expertos en inteligencia artificial. Sin embargo, hay algo que empieza a ser cada vez más difícil de ignorar: entender la tecnología dejó de ser una ventaja exclusiva de quienes trabajan en el sector tecnológico y se está convirtiendo en una competencia útil para distintas profesiones.

Desde el manejo de datos hasta la automatización de tareas, las herramientas digitales están modificando la manera en que trabajan las empresas. Esto plantea una pregunta para quienes buscan empleo, quieren cambiar de carrera o simplemente desean mantenerse vigentes: ¿qué habilidades conviene aprender?

Los datos muestran algunas pistas.

Las competencias que están ganando terreno

El Future of Jobs Report 2025, publicado por el Foro Económico Mundial, identificó las habilidades que tendrán un mayor crecimiento en importancia entre 2025 y 2030. En los primeros lugares aparecen la inteligencia artificial y el análisis de grandes volúmenes de datos, seguidos por las redes, la ciberseguridad y la alfabetización tecnológica.

El informe también señala que el pensamiento analítico, la creatividad, la capacidad de adaptación y el aprendizaje permanente seguirán siendo importantes para las empresas.

Esto significa que prepararse para el mercado laboral no consiste únicamente en aprender a utilizar programas o plataformas. También implica comprender cómo funcionan las herramientas, interpretar información y encontrar soluciones a problemas concretos.

Cinco habilidades tecnológicas que puedes empezar a desarrollar

No todas requieren una carrera universitaria ni conocimientos avanzados. Algunas pueden aprenderse progresivamente y aplicarse en diferentes áreas profesionales.

1. Comprender la inteligencia artificial. Saber utilizar asistentes de IA, formular instrucciones, evaluar sus respuestas y reconocer sus limitaciones es una competencia cada vez más útil. No basta con obtener resultados: también hay que saber cuándo confiar en ellos y cuándo verificarlos.

2. Manejar e interpretar datos. Las empresas producen grandes cantidades de información. Aprender a organizarla, identificar patrones y convertirla en conclusiones ayuda a tomar decisiones en áreas como administración, mercadeo, finanzas y comunicaciones.

3. Entender los fundamentos de programación. Aprender cómo se construyen las aplicaciones, cómo funciona una página web y cómo se resuelven problemas mediante código permite comprender mejor la tecnología que utilizamos diariamente. También abre la puerta al desarrollo de software.

4. Conocer los principios de ciberseguridad. Identificar riesgos digitales, proteger información, reconocer intentos de fraude y utilizar herramientas de manera segura son conocimientos relevantes tanto para trabajadores como para empresas.

5. Desarrollar pensamiento computacional. Esta habilidad consiste en dividir problemas complejos en partes más pequeñas, identificar patrones y construir soluciones paso a paso. No es exclusiva de los programadores y puede aplicarse en diferentes trabajos.

¿Hay que saber programar para aprovechar la tecnología?

No necesariamente. Una persona que trabaja en comunicaciones, educación, diseño o administración puede beneficiarse de comprender cómo funciona el código sin dedicarse profesionalmente al desarrollo de software.

La programación permite entender la lógica detrás de las herramientas digitales, automatizar determinados procesos y construir soluciones. Además, cuando se utilizan herramientas de inteligencia artificial para generar código, conocer sus fundamentos ayuda a revisar los resultados, detectar errores y saber qué se está construyendo.

El reto está en pasar de ser un usuario de tecnología a comprender, al menos en parte, cómo funciona.

¿Por dónde empezar si no tienes experiencia?

Para quienes quieren explorar este campo sin comprometerse inicialmente con una formación extensa, existen alternativas introductorias.

Una de ellas es Programming Essentials, un curso gratuito de Holberton School Colombia, diseñado para personas que comienzan desde cero y quieren conocer los fundamentos del desarrollo de software.

La formación dura cuatro semanas y se realiza completamente en línea. A través de ejercicios prácticos, los participantes aprenden conceptos básicos de programación y desarrollan su primera página web utilizando código.

El proceso es autónomo, pero cuenta con dos sesiones grupales de mentoría por Zoom cada semana para resolver dudas y recibir orientación. Al finalizar, los participantes obtienen un certificado. Además, completar este curso permite acceder al programa de Computer Programming de la institución.

La próxima cohorte comienza el 9 de noviembre de 2026. Las personas interesadas pueden inscribirse mediante el formulario de Holberton Colombia, seleccionando Programming Essentials como programa de interés.

Aprender tecnología no significa cambiar de profesión de inmediato. Puede comenzar con una habilidad nueva, un proyecto pequeño o la curiosidad por entender cómo funciona una herramienta. En un mercado laboral que cambia constantemente, dedicar tiempo a desarrollar esas competencias puede marcar una diferencia en las oportunidades que aparecen más adelante.