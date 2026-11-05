10.000 cupos gratis para aprender a crear aplicaciones con inteligencia artificial en Colombia

La academia tecnológica Henry habilitó 10.000 cupos gratuitos en Colombia para aprender a crear aplicaciones con inteligencia artificial sin necesidad de saber programar. La formación tendrá dos clases virtuales de 45 minutos, programadas para el martes 10 y miércoles 11 de noviembre, a las 7:00 p. m.

La convocatoria está dirigida a recién graduados y profesionales de distintas áreas interesados en aprender a desarrollar productos digitales. Durante las sesiones, los participantes conocerán cómo estructurar una idea, definir las funciones de una aplicación y utilizar herramientas de IA para construir una primera versión.

¿Qué enseñarán las clases?

La primera sesión, llamada ‘Fundamentals: el criterio antes que el código’, se realizará el 10 de noviembre. Los asistentes aprenderán a identificar un problema que pueda resolverse mediante una aplicación, definir quién la utilizaría y establecer qué funciones debería tener.

Al finalizar, deberán contar con un documento que describa el producto que quieren desarrollar.

La segunda clase, ‘Build: de la idea a un producto funcionando con IA’, será el 11 de noviembre. En esta jornada aprenderán a transformar esa descripción en un prototipo mediante un agente de inteligencia artificial, una herramienta que ejecuta tareas a partir de instrucciones.

La sesión estará a cargo de Verónica Vargas, líder de producto en Laburen, empresa argentina especializada en inteligencia artificial. El ejercicio incluirá la creación de pantallas, organización de información y definición de reglas de funcionamiento.

Federico Hernández, cofundador de Henry, explicó que el objetivo es enseñar a utilizar estas herramientas sin dejar de lado el criterio humano. «La IA ejecuta; la persona decide qué construir, revisa y corrige», señaló.

¿Cómo inscribirse?

Las personas interesadas deben completar el registro en la página de Henry. Las inscripciones estarán disponibles hasta el martes 10 de noviembre.

Para participar se necesita un computador con conexión a internet. No se requiere experiencia en programación ni conocimientos técnicos previos.

Después de completar el formulario, los inscritos deberán revisar su correo electrónico para recibir las instrucciones de acceso a las dos sesiones.