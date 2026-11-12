Claude compite con Excel y Google Sheets con nuevas funciones

Anthropic amplía las capacidades de Claude para crear documentos, organizar proyectos y analizar información desde su asistente de inteligencia artificial.

La actualización, anunciada oficialmente por Anthropic el 10 de noviembre, introduce Claude Sheets y Claude Whiteboards en versión beta, además de Claude Data, una herramienta de análisis empresarial que antes se conocía como Claude Dashboards. Las tres están disponibles en los planes de pago.

El movimiento sitúa a Anthropic frente a Microsoft 365 Copilot y Google Workspace con Gemini, aunque las propuestas no son equivalentes. Estas últimas integran inteligencia artificial en aplicaciones de oficina consolidadas.

La principal diferencia respecto a una conversación tradicional con el asistente es que los archivos y espacios de trabajo pueden permanecer abiertos para que varias personas los editen junto con la IA, sin trasladar constantemente los resultados a otras aplicaciones.

Hojas de cálculo y espacios visuales para trabajar en equipo

Claude Sheets entra en un terreno dominado por Microsoft Excel y Google Sheets. Permite generar hojas de cálculo mediante instrucciones escritas, con pestañas, fórmulas, formatos y menús desplegables.

Por ejemplo, una empresa puede solicitar un presupuesto de contratación o un registro de campañas sin construir manualmente toda la estructura. Claude también modifica las celdas y detalla los ajustes realizados para facilitar su revisión.

Sin embargo, Anthropic reconoce que la herramienta todavía ofrece funciones básicas. Los archivos pueden exportarse a XLSX o CSV para continuar trabajando en Excel, o utilizarse con servicios asociados como Airtable, Asana y Smartsheet.

En Claude Whiteboards, la inteligencia artificial organiza ideas, tareas, cronogramas y responsables dentro de un espacio compartido.

Durante una reunión, los participantes pueden incorporar comentarios para que Claude los agrupe por temas y elabore acciones pendientes. También es posible seleccionar una parte del tablero y hacer preguntas específicas sobre su contenido.

Los resultados pueden convertirse en documentos o presentaciones y trasladarse a herramientas como Miro y Lucid. Esto último muestra que Anthropic también contempla la integración con servicios que ofrecen funciones similares.

Claude Data amplía la competencia al análisis empresarial

La tercera herramienta se aproxima al mercado donde participan Microsoft Power BI, Tableau y Google Looker, aunque no ofrece necesariamente las mismas capacidades.

Permite consultar información empresarial almacenada en servicios como Amazon Redshift, BigQuery y ClickHouse. A partir de esas conexiones, puede generar paneles, gráficos e historias basadas en datos.

Una de sus novedades son las consultas certificadas, con las que los equipos establecen definiciones comunes para sus indicadores. Los gráficos elaborados con esas métricas reciben una identificación que permite reconocer su validación.

También incorpora contenido narrado, historial de modificaciones, recuperación de versiones anteriores y paneles compartidos con cifras actualizadas. Quienes reciben acceso solamente pueden consultar los resultados y ejecutar las consultas previamente autorizadas.

Aunque la herramienta ya tiene disponibilidad general, las consultas certificadas y el uso compartido en tiempo real continúan en beta. Para utilizarla es necesario conectar una fuente empresarial de información.

Claude ya ofrecía Cowork, una función que permite trabajar con archivos y carpetas del computador mediante inteligencia artificial.

Las nuevas herramientas funcionan en la web, computadores y dispositivos móviles. En los planes Team están activadas de forma predeterminada. En Enterprise, Whiteboards y Sheets requieren habilitación administrativa, mientras que Data se activará automáticamente el 19 de noviembre de 2026.

Imagen: Anthropic / Editada por ENTER.CO con IA (ChatGPT).