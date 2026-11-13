Google presenta Gemini 4 Hydrogen: qué cambia para los usuarios

Google amplía el acceso a su inteligencia artificial con un modelo que llega al buscador y a la aplicación Gemini. La actualización introduce mejoras para comprender preguntas complejas, organizar información y ejecutar tareas, con diferencias importantes entre el acceso gratuito y los planes de pago.

La compañía presentó Gemini 4 Hydrogen el 12 de noviembre de 2026 y confirmó su despliegue mundial. A diferencia de Carbon y Argon, orientados a problemas que requieren razonamientos prolongados, esta versión prioriza la rapidez y la ejecución de actividades cotidianas.

En la aplicación, el cambio se concentra en la capacidad de seguir instrucciones específicas durante conversaciones de varias intervenciones. Google asegura que el sistema puede respetar mejor el tono, el formato y las condiciones solicitadas al redactar correos, preparar documentos o elaborar guías de estudio.

Otra función permite trabajar con archivos cargados y consultar información de servicios conectados, entre ellos Gmail, Google Drive, Airtable y Dropbox. El modelo puede combinar esos datos para desarrollar tareas de varios pasos, siempre que las conexiones correspondientes estén habilitadas.

El fabricante también afirma que Hydrogen selecciona con mayor precisión las herramientas necesarias para resolver una solicitud. Esto incluye organizar información en tablas, comparar productos y generar prototipos interactivos con menos instrucciones adicionales.

En sus evaluaciones frente a Gemini 3.8 Flash, Google afirma que Hydrogen completa determinadas tareas 2,5 veces más rápido con el nivel alto de razonamiento predeterminado y produce menos de una quinta parte de las afirmaciones inventadas. Son resultados anunciados por la compañía, no una garantía de precisión en todas las consultas.

El acceso gratuito depende de la selección automática

Las cuentas gratuitas pueden acceder a Hydrogen cuando la selección automática está activada y el sistema lo considera adecuado para la consulta. La mayoría de las solicitudes sigue utilizando Flash-Lite. Si se desactiva esa opción, todas las respuestas se generan con este último modelo. No es posible elegir Hydrogen manualmente con una cuenta gratuita.

Con Google AI Plus, Pro y Ultra es posible elegir Hydrogen manualmente en los chats, dentro de los límites de cada plan. La compañía también inició su distribución en herramientas para desarrolladores y empresas.

La documentación oficial sobre los modelos disponibles distingue además entre las funciones de conversación y las destinadas a ejecutar tareas. Estas últimas requieren suscripciones compatibles y no están incluidas automáticamente por el hecho de poder seleccionar Hydrogen.

Las búsquedas incorporan respuestas más visuales

La otra transformación ocurre en Google Search, donde Hydrogen se incorpora para todo el público a escala mundial. El buscador puede interpretar preguntas con varias condiciones, reconocer errores de escritura y dividir consultas complejas en temas relacionados.

Para conseguirlo, utiliza una técnica que ejecuta búsquedas simultáneas sobre diferentes aspectos de una misma pregunta. Google sostiene que este procedimiento permite identificar una variedad más amplia de páginas y ofrecer enlaces pertinentes. Las respuestas pueden incluir imágenes, tablas comparativas y herramientas visuales adaptadas a lo solicitado.

La actualización también mejora la comprensión de los idiomas compatibles con el modo de búsqueda mediante IA, según el anuncio oficial de los cambios en Google Search.

Imagen: Google / Editada por ENTER.CO con IA (ChatGPT).