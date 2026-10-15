Actualizar un asistente de voz basado en inteligencia artificial puede ser más sencillo con Grok Voice 3.0. La nueva versión del modelo de voz de xAI llegó a su API el 14 de octubre con una condición favorable para quienes ya utilizaban la generación anterior: el precio se mantiene en 0,08 dólares por minuto de audio y las aplicaciones que usan el alias grok-voice-latest reciben la actualización automáticamente.

El lanzamiento está dirigido a desarrolladores que crean asistentes conversacionales, sistemas automatizados de atención al cliente y aplicaciones capaces de interactuar con personas mediante la voz. La tecnología permite procesar conversaciones habladas y generar respuestas en tiempo real, sin obligar a los usuarios a comunicarse exclusivamente mediante texto.

Para los equipos técnicos, la novedad tiene dos implicaciones. Por un lado, pueden acceder a una versión más reciente del modelo sin asumir un incremento en la tarifa anunciada. Por otro, quienes hayan configurado sus aplicaciones para utilizar una versión específica deben comprobar qué modelo están invocando y planificar la migración correspondiente.

La diferencia está en la forma de seleccionar el modelo. El alias grok-voice-latest apunta a la versión más reciente disponible, mientras que grok-voice-2.0 identifica una versión determinada. xAI confirmó que esta última quedó deprecada y recomienda cambiar la configuración a grok-voice-3.0 o utilizar el alias actualizado.

Una actualización que también obliga a revisar las integraciones

La compañía asegura que la API conserva su estructura, por lo que la actualización no exige modificar las aplicaciones que ya utilizan el alias. Sin embargo, los desarrolladores que fijaron manualmente la versión 2.0 deben revisar sus configuraciones antes de migrar.

Mantener una versión específica puede ser útil cuando un producto necesita resultados consistentes entre diferentes despliegues. En cambio, utilizar un alias que cambia automáticamente permite acceder a las novedades del proveedor, aunque también implica que el comportamiento del sistema puede variar con futuras actualizaciones.

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Por eso, antes de cambiar una integración, conviene comprobar cómo responde el asistente en las tareas para las que fue diseñado, especialmente si atiende solicitudes de clientes o ejecuta instrucciones mediante herramientas conectadas.

El precio anunciado es de 0,08 dólares por minuto, equivalente a 4,80 dólares por hora de audio. Con esa tarifa, una aplicación que procese 1.000 minutos tendría un costo de referencia de 80 dólares por ese consumo, sin contar otros posibles cargos asociados al servicio.

La mejora de rendimiento es otro de los argumentos del lanzamiento. Según xAI, las pruebas independientes de Artificial Analysis sitúan a Grok Voice 3.0 en el primer puesto de su índice Speech-to-Speech, con una puntuación de 86,9. La empresa también reporta una latencia inferior a un segundo. Son resultados atribuidos a las evaluaciones citadas por el fabricante, no una garantía de que todas las aplicaciones obtendrán el mismo desempeño.

Los interesados pueden consultar las características del modelo y su disponibilidad en la página oficial de Grok Voice 3.0. Quienes ya desarrollan con la API pueden revisar los cambios y las indicaciones de actualización en las notas de lanzamiento de xAI.