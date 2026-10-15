Muse Spark Open: Meta libera su modelo de IA más grande

Meta publicó hoy los pesos de Muse Spark Open, un modelo de IA de 816.000 millones de parámetros que cualquiera puede descargar desde Hugging Face. La compañía lo llama “el modelo abierto estadounidense más capaz hasta la fecha”. Sus propias cifras muestran un modelo fuerte en tareas con herramientas y por detrás de sus rivales chinos en programación.

Es un modelo de mezcla de expertos: activa 42.000 millones de parámetros por cada token, acepta un contexto de hasta un millón de tokens y recibe texto, imágenes, video y audio, según la ficha técnica citada por VentureBeat. Su salida es solo texto, así que no genera imágenes ni video. Meta lo presenta para programación y tareas de agentes. Se puede usar ya a través de plataformas como Together AI, Fireworks, Groq u OpenRouter, o descargar en Hugging Face, Amazon SageMaker, Google Cloud y Microsoft Foundry.

Meta ya había presentado Muse, su agente de IA personal, y el 12 de octubre lanzó Muse Wonder y Wonder Full, que solo se usan por API y dentro de Muse Code. Spark Open cambia el esquema: sus pesos se pueden bajar y ejecutar fuera de Meta.

El truco del escritorio y su precio

La parte que más llamó la atención es dónde puede correr. Meta dice que es el primer modelo de su clase que funciona en un escritorio, con dos Mac Studio con chip Apple M5 Ultra. Cada una ofrece hasta 512 GB de memoria unificada, así que juntas suman un terabyte.

Esa configuración todavía no se puede comprar. Según Engadget, Apple no ha dado precio ni fecha para la versión de 512 GB, solo que llegará “a finales de octubre”. VentureBeat calcula el costo con lo que existe hoy: la M5 Ultra de 256 GB cuesta US$10.799 en Apple, y cuatro darían el mismo terabyte por US$43.196 antes de impuestos. La ficha técnica pide al menos 700 GB de memoria de GPU para la versión comprimida y 2 TB para la completa.

Meta mostró dos demostraciones locales: arreglar errores en una app de iOS de código abierto y editar video en DaVinci Resolve. Son pruebas de la propia empresa y no incluyen velocidad de respuesta ni costo total.

¿Qué tan bueno es, según los números?

Los resultados son de Meta. En JobBench saca 61,8 puntos frente a 61,4 de GLM 5.3, y en MCP-Atlas, una prueba de uso de herramientas, 89,2 frente a 84,2. En programación en terminal queda atrás: 76,4 contra 83,9 de GLM 5.3 y 85,0 de Kimi K3.

El índice de Artificial Analysis lo deja en 39 según la ficha de Meta, debajo de los 46 de MiMo-V2.6-Pro, los 45 de GLM 5.3 y los 44 de Kimi K3. VentureBeat no pudo verificar una evaluación independiente de Spark Open al publicar, así que esa cifra sigue siendo de Meta. El mismo medio recuerda el contexto: según Hugging Face, los modelos chinos concentraron el 41 % de las descargas del último año, y los modelos abiertos movieron en septiembre el 60 % de los tokens de solicitudes originadas en EE. UU. en OpenRouter.

La licencia también importa. Es la Muse Model License, con términos comerciales limitados: se puede usar, modificar y vender sin pagar, pero hay que mostrar “Built with Muse Spark Open” en los productos que la usen. Quien ofrezca el modelo como servicio por API y supere los US$20 millones de ingresos al año debe firmar un acuerdo aparte con Meta. Para el usuario común, el efecto práctico llegará por las apps que lo adopten, no por instalarlo en casa.

Fuentes: Meta AI Research y VentureBeat.