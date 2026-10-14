Xiaomi consiguió el primer puesto en la clasificación de rendimiento de septiembre con un procesador de desarrollo propio, según los resultados publicados por AnTuTu. Los siguientes lugares correspondieron a dos celulares equipados con chips de Qualcomm.



Xiaomi 18 Fold lidera el ranking con el Xuanjie O3

El Xiaomi 18 Fold encabeza la clasificación con el procesador Xuanjie O3, diseñado por Xiaomi y fabricado por TSMC mediante un proceso de 3 nanómetros. La configuración evaluada cuenta con 16 GB de RAM LPDDR6 y 1 TB de almacenamiento UFS 4.1. En segundo lugar aparece el iQOO 16, equipado con el Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 de Qualcomm.

Este último también incorpora una pantalla de 165 Hz y el chip Q4, desarrollado por la propia marca para los videojuegos. El Honor Magic9 Pro Max completa el podio con el mismo procesador de Qualcomm, aunque se diferencia por su propuesta fotográfica desarrollada en colaboración con ARRI.

OPPO Reno15 Pro lidera la gama media-alta

En el segmento inmediatamente inferior a los equipos insignia, el OPPO Reno15 Pro ocupa el primer lugar con un procesador Dimensity 8400-Max de MediaTek. Le sigue el iQOO Z11, equipado con la versión de máxima potencia del Dimensity 8500, mientras que el OPPO Reno15 cierra los tres primeros puestos utilizando el mismo chip de la versión Pro.

La siguiente tabla reúne los seis celulares mejor clasificados en sus respectivas categorías.

Categoría Posición Celular Puntuación media Gama alta 1 Xiaomi 18 Fold 4.620.886 Gama alta 2 iQOO 16 4.449.925 Gama alta 3 Honor Magic9 Pro Max 4.435.489 Gama media-alta 1 OPPO Reno15 Pro 2.306.256 Gama media-alta 2 iQOO Z11 2.300.153 Gama media-alta 3 OPPO Reno15 2.296.591

Este último grupo permaneció prácticamente sin cambios. El informe plantea que la situación podría continuar hasta que MediaTek o Qualcomm lancen sus próximos procesadores de gama media.

Cómo interpretar los resultados de la clasificación

Los datos proceden de pruebas realizadas exclusivamente en China entre el 1 y el 30 de septiembre de 2026. Cada puntuación representa el promedio mensual obtenido por un modelo, no su registro más alto. Por eso, las cifras pueden diferir de las anunciadas por los fabricantes o de las capturas que circulan en internet.

Para aparecer en la lista se necesitan al menos 1.000 pruebas válidas. La ausencia de un celular puede deberse a que no alcanzó ese mínimo, aunque es posible consultar sus resultados directamente en la app. La configuración indicada corresponde a la variante con los resultados válidos más altos, mientras que la puntuación publicada sigue siendo un promedio. La temperatura, el uso del equipo y la versión del sistema también influyen en las mediciones.

Esta clasificación utiliza la versión V12, cuyo sistema de evaluación es completamente diferente al de V11. Por esa razón, únicamente pueden compararse puntuaciones obtenidas con una misma versión.

Entre los modelos clasificados aparecen varias configuraciones con 16 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento. El informe relaciona esta presencia con el encarecimiento de la memoria y señala que muchos compradores están optando por 512 GB en lugar de 1 TB.

Imagen: Xiaomi, iQOO y HONOR / Editada por ENTER.CO con IA (ChatGPT).