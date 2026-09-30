iQOO 16 ya es oficial: precio y batería de 8.400 mAh

Presentado oficialmente el 29 de septiembre de 2026 en China, el iQOO 16 aumenta la capacidad de su batería, estrena el nuevo procesador insignia de Qualcomm y eleva la frecuencia de la pantalla. Todo esto llega sin un crecimiento equivalente en el grosor, aunque acompañado de un precio de entrada considerablemente superior al de su antecesor.



El salto a 8.400 mAh es una de las novedades principales, pero la cifra no permite anticipar por sí sola cuánto durará una carga. Algo similar sucede con los 165 Hz y las tres cámaras de 50 MP. Más que acumular números, esta generación plantea cambios que tendrán efectos distintos según la forma de utilizar el celular.

1.400 mAh adicionales sin hacerlo mucho más grueso

De 7.000 mAh se pasa a 8.400 mAh, un incremento del 20 %. El cuerpo mide entre 8,3 y 8,6 milímetros, dependiendo del acabado, y pesa entre 222,5 y 229,8 gramos. Para alcanzar esa capacidad utiliza tecnología de silicio-carbono.

Ese porcentaje adicional no equivale necesariamente a la misma ganancia en autonomía. El consumo varía según el brillo, la conectividad, las aplicaciones y la exigencia del procesador. Una prueba bajo condiciones comparables permitirá establecer cuántas horas gana frente al iQOO 15.

Al conectarlo, admite 100 W por cable y 40 W de forma inalámbrica. También dispone de bypass charging, una función que alimenta directamente los componentes desde el cargador sin hacer pasar primero la energía por la batería.

El iQOO 16 sube de 144 a 165 Hz

Una pantalla Samsung de 6,85 pulgadas ocupa el frontal, con resolución de 3.168 × 1.440 píxeles y hasta 165 Hz. Su antecesor llegaba a 144 Hz. La mayor frecuencia puede ofrecer movimientos y desplazamientos más fluidos cuando las aplicaciones o el contenido sean capaces de aprovecharla; no significa que todo funcione permanentemente al máximo.

Para el brillo aparecen dos referencias que no deben confundirse. El panel alcanza 2.800 nits HBM y un pico localizado de 10.000 nits. Esta última medición corresponde a una zona específica bajo determinadas condiciones, no al nivel que puede mantener toda la superficie.

Dentro trabaja el Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, fabricado en 2 nm. Las opciones disponibles combinan 12 o 16 GB de RAM con 256 GB, 512 GB o 1 TB de almacenamiento UFS 4.1. El nuevo chip supone el relevo generacional en procesamiento, mientras las pruebas de rendimiento y consumo permitirán medir la diferencia frente a su antecesor.

El zoom 3x aporta más información que los 50 MP

Tres cámaras de 50 MP forman el conjunto posterior, aunque cumplen funciones diferentes. La principal utiliza un sensor de 1/1,3 pulgadas con estabilización óptica; el ultra gran angular incorpora enfoque automático y el teleobjetivo periscópico ofrece estabilización y zoom óptico de 3x. Al frente hay un sensor de 32 MP.

Con el teleobjetivo es posible acercar ópticamente la imagen tres veces antes de recurrir a una ampliación digital. Esto amplía las posibilidades de encuadre cuando el sujeto está distante sin depender desde el comienzo de un recorte de la fotografía.

Compartir 50 MP tampoco determina el resultado fotográfico. Lentes, tamaño del sensor, estabilización y procesamiento intervienen en la imagen final. Una comparación directa permitirá comprobar si existen diferencias apreciables respecto al modelo previo.

En video, el sistema posterior puede grabar hasta 8K a 30 cuadros por segundo y la cámara frontal alcanza 4K a 60 fps. Grabar en 8K permite conservar una resolución elevada, pero genera archivos más pesados y exige más espacio, un aspecto relevante antes de elegir entre las versiones de 256 GB, 512 GB o 1 TB.

La protección IP68 e IP69 añade resistencia al polvo y al agua dentro de las condiciones de cada certificación. El resto del equipamiento incluye lector ultrasónico de huellas bajo la pantalla, Wi-Fi 7, NFC, infrarrojo, USB-C 3.2 y altavoces estéreo. Android 17 llega con OriginOS 7.

El precio sube cerca de 43 % frente al iQOO 15

La configuración de 12 GB de RAM y 256 GB cuesta 5.999 yuanes, aproximadamente US$893. Subir a 512 GB lleva la cifra a 6.799 yuanes, unos US$1.013. Las conversiones a dólares son aproximadas porque las tarifas fueron anunciadas en moneda china.

Quienes prefieran 16 GB de RAM pueden elegir 512 GB por 7.499 yuanes, cerca de US$1.117, o 1 TB por 8.499 yuanes, alrededor de US$1.266. Estos son los precios regulares anunciados en China y no corresponden a valores oficiales para otros mercados.

Su antecesor partía de 4.199 yuanes. Ahora, acceder a la versión básica requiere 5.999 yuanes, una diferencia de 1.800 yuanes o cerca del 43 %. Ese incremento pone en perspectiva los principales cambios de esta generación: 1.400 mAh adicionales, una frecuencia máxima que pasa de 144 a 165 Hz y el nuevo procesador de 2 nm.

Por ahora, el iQOO 16 solo tiene precios confirmados para China. No se han anunciado valores oficiales para otros mercados, de modo que las equivalencias en dólares sirven únicamente como referencia.

Imagen: Vivo / Editada por ENTER.CO con IA (ChatGPT)