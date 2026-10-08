Muere Margaret Hamilton, la pionera de la informática que ayudó a llevar al hombre a la Luna

Margaret Hamilton aprendió a programar cuando las computadoras todavía ocupaban habitaciones enteras y el software no tenía siquiera el prestigio de una profesión propia. Años después, su trabajo terminaría formando parte de una de las escenas más recordadas de la historia: el momento en que el ser humano llegó a la Luna.

Hamilton murió el 30 de septiembre de 2026, a los 90 años, según confirmó el Massachusetts Institute of Technology (MIT). Durante más de dos décadas vinculada a esa institución, construyó una carrera que comenzó mucho antes de que su nombre apareciera asociado al programa Apolo y que terminó convirtiéndola en una de las figuras más reconocidas de la ingeniería de software.

Nació en Paoli, Indiana, en 1936. Estudió matemáticas y se graduó en Earlham College en 1958, con un interés que pronto la llevaría hacia un territorio que todavía estaba tomando forma: la programación.

En 1959 llegó a Boston y consiguió un puesto temporal en el departamento de meteorología del MIT. Allí trabajó con Edward Lorenz, uno de los científicos que desarrollaron investigaciones fundamentales sobre la teoría del caos. Hamilton programaba sistemas para predicción meteorológica. Fue su primera aproximación profesional a las computadoras.

Después pasó por el Laboratorio Lincoln del MIT, donde trabajó en SAGE, un sistema de defensa aérea estadounidense. Aquella experiencia despertó una preocupación que acompañaría buena parte de su carrera: qué ocurre cuando un programa comete un error y, sobre todo, cómo puede diseñarse para resistirlo.

En 1965 apareció una oportunidad que cambiaría su trayectoria. El Laboratorio de Instrumentación del MIT buscaba programadores para desarrollar el software de las misiones Apolo de la NASA. Hamilton se presentó y fue contratada como la primera programadora del proyecto y la primera mujer programadora vinculada al equipo Apolo del MIT.

Cuando un error podía costar una misión

Hamilton terminó liderando los equipos encargados del software de vuelo de las misiones tripuladas. Para 1968, más de 400 personas trabajaban en el software del programa Apolo bajo diferentes equipos dirigidos por ella.

Su obsesión profesional tenía poco de espectacular: anticiparse a lo que podía salir mal.

Un episodio protagonizado por su hija Lauren ayudó a demostrarlo. Cuando la niña tenía cuatro años, activó accidentalmente un programa en un simulador del módulo de mando mientras este estaba en vuelo. El sistema falló. Hamilton propuso modificar el software para impedir que algo similar ocurriera durante una misión real, pero inicialmente su propuesta fue rechazada porque se consideraba improbable que un astronauta cometiera ese error.

Ocurrió durante Apolo 8.

Después del incidente, los cambios propuestos por Hamilton fueron incorporados. Era una muestra temprana de una idea que hoy resulta habitual: diseñar los sistemas pensando también en los errores humanos y en situaciones que nadie había previsto.

Tres años después, durante Apolo 11, esa filosofía tuvo una prueba decisiva. Poco antes del alunizaje, la computadora del módulo lunar emitió la alarma 1202. El sistema estaba sobrecargado, pero el software había sido diseñado para priorizar las tareas importantes y descartar procesos secundarios.

La computadora consiguió continuar con las funciones necesarias para el descenso. Neil Armstrong y Buzz Aldrin pudieron seguir con el alunizaje.

Hamilton no fue la única persona responsable de que Apolo llegara a la Luna. Detrás de aquella misión hubo miles de científicos, ingenieros, técnicos y astronautas. Pero su trabajo ayudó a resolver un problema que entonces apenas comenzaba a tener nombre: cómo construir software capaz de funcionar cuando las condiciones dejan de ser las previstas.

Por eso también se le atribuye un papel fundamental en la consolidación de la ingeniería de software como disciplina. NASA reconoció sus aportes en 2003 y, en 2016, Barack Obama le entregó la Medalla Presidencial de la Libertad.

Una fotografía tomada en 1969 terminó convirtiéndose en la imagen que resumiría su historia. Hamilton aparece junto a una enorme pila de páginas con el código desarrollado por su equipo para Apolo. El volumen de papel casi alcanza su estatura.

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La imagen volvió a circular décadas después, cuando la programación ya era parte de la vida cotidiana y Hamilton se había convertido en un referente para nuevas generaciones.

Ella, sin embargo, nunca pareció separar el logro individual del trabajo colectivo. Al recordar aquellos años, hablaba de un grupo joven al que le tocó trabajar sin precedentes ni manuales para seguir.

Su legado no está únicamente en el código que ayudó a llevar a dos astronautas hasta la superficie lunar. Está también en una idea que hoy parece elemental y que entonces era revolucionaria: un buen programa debe estar preparado para lo que ocurre cuando algo sale mal.

Margaret Hamilton pasó su vida intentando resolver precisamente eso.