Artemis III ya tiene tripulación: así será la misión de la NASA en 2027

La NASA confirmó quiénes serán los astronautas encargados de una de las misiones espaciales más importantes de los próximos años. La agencia presentó oficialmente a la tripulación principal de ArtemisArtemis II regresa a la Tierra: ameriza con éxito la cápsula Orión tras histórico viaje lunar III, una misión programada para 2027 que servirá para probar tecnologías y operaciones esenciales antes de que los humanos regresen al Polo Sur lunar.

La misión estará comandada por Randy Bresnik, acompañado por el astronauta de la Agencia Espacial Europea (ESA) Luca Parmitano como piloto. También participarán los astronautas estadounidenses Andre Douglas y Frank Rubio como especialistas de misión. Bob Hines fue designado como integrante de reserva.

Aunque el nombre podría sugerir un nuevo alunizaje, Artemis III tendrá una tarea diferente. Su objetivo principal será demostrar que los distintos sistemas desarrollados para futuras expediciones lunares pueden operar juntos en el espacio de manera segura.

La misión que pondrá a prueba el futuro del programa Artemis

Durante Artemis III, la nave Orion será lanzada por el cohete Space Launch System (SLS) desde Florida hasta la órbita terrestre baja. Allí comenzará una compleja secuencia de pruebas que involucra a dos de los proyectos espaciales privados más ambiciosos de la actualidad: Blue Origin y SpaceX.

La misión servirá para validar procedimientos de encuentro y acoplamiento entre Orion y versiones de prueba de los módulos de aterrizaje que ambas compañías desarrollan para futuras operaciones lunares.

El plan contempla múltiples lanzamientos. Primero despegará una versión de Blue Moon, el módulo lunar de Blue Origin, que permanecerá esperando en órbita. Posteriormente llegará Orion con la tripulación para realizar pruebas de integración, acceso y funcionamiento durante aproximadamente dos días.

Más adelante será el turno de Starship, la nave de SpaceX adaptada para operaciones lunares. Una vez alcance la órbita terrestre, también realizará maniobras de encuentro con Orion para verificar sistemas, comunicaciones y capacidades operativas.

Al finalizar estas pruebas, la tripulación regresará a la Tierra tras una misión que podría extenderse durante unas dos semanas.

Europa logra un hito histórico en Artemis

Uno de los anuncios más destacados es la participación de Luca Parmitano, quien se convierte en el primer astronauta de la ESA asignado a una misión Artemis.

Su presencia refleja la creciente colaboración internacional dentro del programa lunar liderado por la NASA. Europa también participa mediante el Módulo de Servicio Europeo, un componente fundamental de Orion que proporciona energía, propulsión y soporte vital durante el vuelo.

Mientras tanto, la agencia espacial continúa avanzando en la preparación técnica de la misión. Los equipos trabajan en la integración final de Orion, las pruebas del escudo térmico y el ensamblaje de los elementos principales del cohete SLS.

La relevancia de Artemis III va más allá de la Luna. La NASA considera que esta misión permitirá validar procesos que serán necesarios para aumentar la frecuencia de vuelos tripulados al espacio profundo y preparar futuras expediciones humanas a Marte.

Con la tripulación ya definida y los sistemas entrando en sus fases finales de desarrollo, Artemis III se perfila como una de las pruebas más exigentes de la exploración espacial moderna. Su éxito determinará buena parte del camino que seguirá la humanidad en su regreso sostenido a la Luna y, posteriormente, hacia el planeta rojo.