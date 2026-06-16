¿Qué revelan realmente los archivos OVNI de Estados Unidos? La explicación oficial del Pentágono

Durante décadas, los llamados OVNIs han ocupado un lugar privilegiado en la cultura popular, alimentando teorías sobre visitas extraterrestres y tecnologías desconocidas. Sin embargo, la información más reciente publicada por el gobierno de Estados Unidos dibuja un panorama muy distinto: existen fenómenos que todavía no han sido identificados, pero no hay pruebas de que provengan de otros mundos.

La principal fuente oficial sobre el tema es la Oficina de Resolución de Anomalías en Todos los Dominios (AARO), creada por el Departamento de Defensa para investigar los denominados Fenómenos Anómalos No Identificados (UAP).

Según la definición oficial, un UAP puede ser un objeto aéreo, marítimo, espacial o incluso transmedio que no puede identificarse de inmediato y cuyo comportamiento resulta difícil de explicar con la información disponible. Esto incluye observaciones realizadas por pilotos militares, radares, sensores avanzados y otros sistemas de vigilancia.

Uno de los aspectos más llamativos de la documentación publicada es que el gobierno estadounidense reconoce abiertamente que algunos casos permanecen sin explicación. Sin embargo, la razón no siempre está relacionada con fenómenos extraordinarios.

La propia AARO explica que muchos reportes terminan clasificados como “no identificados” simplemente porque los sensores no lograron recopilar información suficiente para determinar qué era exactamente lo que se observó.

En otras palabras, “no identificado” no significa automáticamente “extraterrestre”.

La oficina también enumera las causas más frecuentes detrás de los reportes. Entre ellas aparecen globos meteorológicos, basura transportada por el viento, aves, satélites, drones, aeronaves militares, lanzamientos espaciales e incluso planetas brillantes como Venus o Júpiter.

Estos objetos pueden generar confusión debido a condiciones atmosféricas, efectos ópticos, limitaciones tecnológicas de los sensores o perspectivas inusuales desde las cuales son observados.

El análisis oficial revela además que algunos fenómenos aparentan realizar movimientos extraños porque son observados mediante cámaras infrarrojas, radares o sistemas de seguimiento que pueden generar interpretaciones erróneas cuando la información disponible es incompleta.

La conclusión más contundente aparece en una de las preguntas frecuentes publicadas por AARO: ¿Ha encontrado el Departamento de Defensa evidencia de tecnología extraterrestre?

La respuesta oficial es simple y directa: no.

La agencia afirma que continúa investigando cada caso bajo un marco científico riguroso y basado en datos, pero hasta la fecha no ha encontrado evidencia verificable que demuestre la existencia de tecnología de origen no humano.

Te puede interesar: Ex militares y expertos aseguran que los extraterrestres existen: están en los océanos pero Estados Unidos lo oculta

Desde una perspectiva periodística, el verdadero hallazgo no es la confirmación de visitantes extraterrestres, sino el reconocimiento institucional de que existen eventos que todavía desafían una explicación inmediata.

También representa un cambio importante en materia de transparencia. Durante años, gran parte de esta información permaneció dispersa entre agencias gubernamentales o bajo distintos niveles de clasificación. Hoy, el gobierno estadounidense mantiene portales públicos dedicados exclusivamente a publicar registros, imágenes y análisis relacionados con estos fenómenos.

El misterio, por tanto, sigue abierto. No porque existan pruebas concluyentes de vida extraterrestre, sino porque la ciencia y la tecnología aún enfrentan límites para explicar todos los fenómenos observados en el aire, el espacio y otros dominios.

Por ahora, la posición oficial de Estados Unidos es clara: hay casos sin resolver, pero ninguna evidencia que permita afirmar que los OVNIs sean naves provenientes de otros planetas.