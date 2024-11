Ex militares y expertos aseguran que los extraterrestres existen: están en los océanos pero Estados Unidos lo oculta

¿Existen o no los extraterrestres? Durante años nos hemos preguntado lo mismo; algunos aseguran que sí existen, incluso que han visto OVNIs, algunos más están convencidos de que somos los únicos en el universo, y…¿ si no somos los únicos en la Tierra? Expertos acaban de asegurar que los extraterrestres existen y que sus bases podrían estar en las profundidades del océano.

La confirmación se realizó durante la sesión de “Fenómenos Anómalos No Identificados: Exponiendo la Verdad”, la segunda audiencia a la que abrieron espacio en la Cámara de Representantes del Congreso de los Estados Unidos. Durante la sesión, Tim Gallaudet, contralmirante retirado de la Marina de Estados Unidos y director ejecutivo de Ocean STL; Michael Gold, ex administrador asociado de la NASA para políticas y asociaciones espaciales y miembro del equipo de estudio independiente de UAP de la NASA; Luis Elizondo, autor y exfuncionario del Departamento de Defensa de Estados Unidos; y Michael Shellenberger, periodista fundador de Independiente Public, aseguraron que los extraterrestres sí existen y que hay material que lo comprueba.

Cada uno dio su testimonio durante la audiencia donde aseguraron que el gobierno estadounidense tiene material que confirma la existencia de vida extraterrestre inteligente. De hecho, Michael Gold hizo un llamado a las agencias gubernamentales y los académicos a que “superen el estigma pernicioso que sigue impidiendo el diálogo científico y las discusiones abiertas” sobre los fenómenos inexplicables.

¿Qué es lo que han visto y cuáles son las pruebas?

El primer testigo en hablar fue el contralmirante retirado, Tim Gallaudet, quien aseguró haber participado en un ejercicio naval previo a la operación en la que los sensores de un avión F/A-18 de la Marina registraron un objeto no identificado con “características estructurales y de vuelo nunca antes vistas en nuestro arsenal”.

De esa operación salió el famoso video de avistamiento de OVNIS (ahora denominados UAP) conocido como “Go Fast”, el cual fue difundido entre algunos funcionarios que pertenecían a la operación, dentro de ellos Gallaudet. El video llegó por correo electrónico, pero “al día siguiente desapareció de mi cuenta y de las de los demás destinatarios sin explicación”, aseguró el ex almirante.

Con este testimonio no solo confirmó que el video del UAP sobre el mar que fue difundido hace unos años en internet sí es real, también afirma que el gobierno estadounidense no quiere que se difunda contenido que compruebe la existencia de vida extraterrestre, lo demostraron al borrar el video de sus correos electrónicos.

A esta confesión se sumó la de Luis Elizondo, quien confirmó que tecnologías avanzadas, que no fueron creadas por el hombre, están en constante monitoreo de las instalaciones militares en todo el mundo. Además, afirma que los Estados Unidos poseen “tecnologías UAP, al igual que algunos de nuestros adversarios”.

En concreto, todos los testigos hicieron una invitación al gobierno de Estados Unidos a mantener la transparencia sobre la información que tienen sobre los UAP. Para confirmarlo ya cuentan con imágenes y material biológico no humano que ha sido recuperado de los accidentes.

¿Y por qué dicen que están en el mar?

“El hecho de que objetos no identificados con características inexplicables estén ingresando al espacio acuático de EE. UU. y que el Departamento de Defensa no esté levantando una bandera roja gigante es una señal de que el gobierno no está compartiendo todo lo que sabe sobre todos los fenómenos anómalos”, indicó Gallaudet en un paper titulado “Debajo de la superficie. Podemos aprender más sobre UAP mirando en el océano”.

Aunque la afirmación de Gallaudet se realizó en mayo de este año, vuelve a tomar fuerza con las recientes declaraciones de él y demás testigos. Muchos de los videos filmados de UAP de los que hablan los testigos fueron grabados cuando los objetos no identificados estaban sobrevolando el mar, incluso aseguran que algunos se han sumergido en el agua.

Tras las afirmaciones de que los extraterrestres podrían tener bases en las profundidades del océanos, los internautas recordaron que la NASA se creó como una agencia dedicada al monitoreo e investigación de los océanos. Posteriormente dejaron de invertir tantos recursos en las profundidades marinas con la justificación de que la presión hacía imposible la investigación.

Imagen: Michaël Meyer