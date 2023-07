Todo lo que el ex agente de inteligencia reveló: EE.UU tiene restos «biológicos no humanos»

El día de ayer, 26 de julio, la humanidad se sacudió con las declaraciones de David Grush, expiloto de la Marina estadounidense y exoficial de inteligencia. El ex agente afirma que Estados Unidos tiene naves de origen no humano y restos biológicos no humanos en su poder.

El día de ayer, 26 de junio, se llevó a cabo el Comité de Supervisión del Senado, donde se discutieron algunos temas de seguridad nacional y transparencia gubernamental relacionados con naves no identificadas. Allí se reunieron algunos congresistas y exoficiales de la Marina para hablar acerca de los Fenómenos Aéreos no Identificados (UAP por sus siglas en inglés).

Fue allí donde Grush aseguró que cree “absolutamente” que el gobierno estadounidense tiene en su poder varias UAP. «No estamos solos, y las autoridades estadounidenses están encubriendo la evidencia», dijo el ex oficial. Incluso, aseguró que las autoridades lograron rescatar una aeronave no creada por el hombre, donde también encontraron restos biológicos no humanos.

Como si fuera poco, Grush asegura que existe un programa de ingeniería inversa y recuperación de accidentes UAP “desde hace varias décadas”. En este caso, el equipo de ingeniería inversa se encargaría de investigar todas las naves recolectadas, de manera que puedan obtener información sobre su tecnología y sus componentes en general. El ex oficial asegura que esta división existe desde 1930.

Te puede interesar: Los cazadores de ovnis construyeron un sistema de código abierto para escanear el cielo

Desde entonces, según David Grush, Estados Unidos ha trabajado en diferentes campañas de desinformación pública, de manera que ningún detalle se filtre. Así mismo, explica que recibió información clasificada con documentos, imágenes y testimonios, de personas cercanas al proyecto de ingeniería inversa.

Vale la pena recordar que Grush ya había hecho estas declaraciones a principios de año para la prensa; esta vez volvió a hacerlo pero bajo juramento. Allí aseguró que el gobierno estadounidense participa en programas de tecnología avanzada no autorizados. Explicó además que desde el gobierno también se encargaron de “dañar” a varias personas por motivos relacionados con la divulgación de las UAP, lo que hace que tema por su propia vida.

Por último, afirmó conocer con exactitud los lugares donde el gobierno oculta las UAP encontradas y los restos biológicos no humanos. Por su parte, el congreso estadounidense está pidiendo al gobierno que haga pública la información sobre OVNIS y vida no humana que tienen su poder.

Imagen: Pawel86 vía Pixabay