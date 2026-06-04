La historia sobre cómo la Tierra obtuvo los ingredientes necesarios para albergar vida podría necesitar una actualización. Un nuevo estudio financiado por la NASA plantea que algunos de los elementos químicos esenciales para que nuestro planeta se volviera habitable no llegaron desde regiones lejanas del sistema solar, como proponían varias teorías, sino que podrían haber estado mucho más cerca desde el comienzo.

La investigación, publicada en Science Advances, reconstruyó parte de la historia química del sistema solar primitivo para entender de dónde provinieron elementos clave como el fósforo y el nitrógeno, fundamentales para la formación de moléculas biológicas y, eventualmente, de las primeras formas de vida.

Durante años, parte de la comunidad científica defendió la idea de que materiales ricos en estos compuestos viajaron desde las regiones exteriores del sistema solar hacia la Tierra joven, transportados por cuerpos rocosos conocidos como condritas. Sin embargo, el nuevo trabajo propone otro escenario: buena parte de estos ingredientes ya estaban disponibles en el sistema solar interior, la región donde nació nuestro planeta.

Para llegar a esta conclusión, el equipo analizó meteoritos de hierro —restos de algunos de los planetesimales más antiguos— y condritas, objetos formados millones de años después. Los investigadores estudiaron específicamente la proporción entre fósforo y nitrógeno (P/N), utilizando experimentos de laboratorio y modelos geoquímicos para reconstruir cómo se distribuían estos elementos hace más de 4.500 millones de años.

Los resultados mostraron diferencias importantes entre las primeras generaciones de cuerpos planetarios. Mientras los objetos más antiguos presentaban ciertas concentraciones químicas en las regiones externas del sistema solar, las generaciones posteriores parecen haber acumulado mayores proporciones de estos elementos en zonas más cercanas al Sol.

Este hallazgo modifica parcialmente la forma en que se interpreta el origen de los materiales que hicieron posible la habitabilidad terrestre. Según Debjeet Pathak, autor principal del estudio e investigador de la Universidad Rice, los datos sugieren que la Tierra habría obtenido gran parte de su inventario químico esencial a partir de materiales provenientes del sistema solar interior, sin depender tanto de aportes externos.

El estudio también agrega un actor inesperado a esta historia: Júpiter. Los investigadores creen que mientras el gigante gaseoso crecía, su enorme influencia gravitacional habría alterado el movimiento de materiales ricos en fósforo y nitrógeno, cambiando la distribución química del sistema solar joven.

Más allá de explicar el pasado terrestre, el descubrimiento podría influir en cómo los científicos buscan mundos habitables fuera del sistema solar. Si la distribución de elementos esenciales depende de la presencia —o ausencia— de gigantes gaseosos como Júpiter, eso podría modificar la forma en que se evalúan otros sistemas planetarios y sus posibilidades de albergar vida.

En otras palabras, entender cómo llegó la química correcta a la Tierra podría ayudar a responder una pregunta mucho más grande: cuántos otros mundos tuvieron la misma oportunidad.