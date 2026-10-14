Honor WIN Turbo 2 tendrá cinco versiones y 16 GB de RAM

Honor confirmó la incorporación de un nuevo celular a su familia especializada en videojuegos. El WIN Turbo 2 ya aparece en la tienda oficial del fabricante en China, con cinco configuraciones de memoria y almacenamiento. Su presentación está programada para este mes, junto con otros dispositivos de la misma generación.



La llegada del Honor WIN Turbo 2 amplía la serie WIN 2, integrada también por los modelos WIN 2 y WIN RT2. Los tres pertenecen a la nueva generación de celulares para videojuegos del fabricante, aunque sus características técnicas presentan diferencias.

Según las configuraciones publicadas antes de su presentación, el nuevo dispositivo ofrecerá opciones de 8 GB, 12 GB y 16 GB de RAM. El almacenamiento comenzará en 256 GB y alcanzará los 512 GB. Estas capacidades permiten elegir entre cinco combinaciones, con una versión inicial de menor memoria que las disponibles para el WIN RT2.

Honor WIN Turbo 2 llegará con cinco combinaciones de memoria

Las cinco versiones confirmadas para el mercado chino son las siguientes.

Memoria RAM Almacenamiento 8 GB 256 GB 12 GB 256 GB 16 GB 256 GB 12 GB 512 GB 16 GB 512 GB

El almacenamiento disponible permite guardar videojuegos, aplicaciones y archivos de gran tamaño. Por su parte, una mayor cantidad de RAM facilita mantener varias aplicaciones abiertas, aunque no determina por sí sola el rendimiento de los títulos más exigentes.

Una diferencia frente al WIN RT2 está en la versión de entrada. Mientras este último comienza con 12 GB de RAM, el Turbo 2 incorpora una alternativa de 8 GB. Honor todavía no ha comunicado los precios oficiales de las cinco versiones.

El celular estará disponible en tres acabados identificados como Red-Blue Buff, Quick Black y Designated Win. La información publicada también apunta a un sistema de dos cámaras posteriores, aunque todavía no se conocen sus resoluciones ni las funciones fotográficas que incorporará.

Entre los otros dispositivos de la familia se encuentra el WIN RT2, que incorpora una batería de 12.070 mAh y una pantalla de 185 Hz. Estas características corresponden a ese modelo y no han sido confirmadas para el Turbo 2.

Las reservas comenzaron el 12 de octubre en China y la presentación oficial está programada para el 21 de octubre de 2026. Durante el evento se espera conocer el procesador, la capacidad de batería y los precios de cada versión. Honor tampoco ha confirmado si el dispositivo llegará a otros mercados.

Imagen: Honor