Honor WIN RT2 confirma batería de 12.070 mAh y pantalla de 185 Hz

Honor confirmó dos de las características principales de su próximo celular para videojuegos. El WIN RT2 contará con una batería de gran capacidad y una pantalla de alta frecuencia de actualización, dos componentes importantes para ejecutar títulos exigentes. El dispositivo ya se puede reservar en China, antes de su presentación comercial.



El anuncio forma parte de la nueva generación WIN 2, con la que el fabricante busca ampliar su oferta de equipos especializados en videojuegos. Aunque varias especificaciones ya son oficiales, todavía existen diferencias entre los datos confirmados y las filtraciones relacionadas con el procesador.

Durante una presentación técnica realizada el 13 de octubre, Honor confirmó que el WIN RT2 incorporará una batería de 12.070 mAh. La capacidad supera los 10.000 mAh de su antecesor, con un incremento de 2.070 mAh, equivalente al 20,7 %.

La diferencia permite almacenar más energía, aunque todavía no existen pruebas independientes que determinen su autonomía. La duración dependerá del consumo de los componentes, la configuración gráfica y las condiciones de cada juego.

Una pantalla 2K de 185 Hz para videojuegos más fluidos

Entre las especificaciones confirmadas por Honor figura una pantalla con resolución 2K y frecuencia de actualización de 185 Hz. Esto significa que el panel puede renovar la imagen hasta 185 veces por segundo, una característica que favorece la fluidez visual en videojuegos compatibles.

Para aprovechar esa frecuencia, el procesador gráfico debe generar suficientes fotogramas y el título ejecutado debe admitirlos. Por tanto, los 185 Hz representan la capacidad máxima de actualización de la pantalla, pero no garantizan que todos los juegos funcionen a esa velocidad.

En cuanto al rendimiento, el filtrador Digital Chat Station señala que el WIN RT2 incorporaría el Snapdragon 8 Elite Gen 5. Aunque Honor ha presentado procesadores Snapdragon de sexta generación para la familia WIN 2, todavía no existe una confirmación inequívoca de que ese sea el chip correspondiente a esta versión.

La refrigeración también tendrá un papel importante. Honor presentó un sistema de refrigeración con dos ventiladores para la nueva generación. Esta tecnología utiliza conductos de aire internos para controlar la temperatura durante partidas prolongadas. Sin embargo, todavía faltan detalles oficiales sobre la configuración específica del WIN RT2.

Honor WIN RT2 abre reservas con cuatro configuraciones

La tienda oficial de Honor en China ya permite realizar reservas mediante un depósito de 100 yuanes, aproximadamente 14 dólares. El fabricante todavía no ha comunicado el precio definitivo del celular.

El dispositivo aparece con cuatro combinaciones de memoria y almacenamiento. Se podrá elegir entre 12 GB o 16 GB de RAM, acompañados de 256 GB o 512 GB de espacio interno. También estará disponible en tres acabados, uno que combina rojo, azul y beige, otro negro y una versión blanca.

Quienes participen en la preventa recibirán una caja de regalo WIN 2.0. Los beneficios anunciados incluyen un año de protección por daños en la pantalla, la cubierta trasera y por agua, además de dos años de servicio de batería. Estas coberturas están sujetas a las condiciones comerciales establecidas para China.

La presentación oficial se celebrará el 21 de octubre de 2026, a las 2:30 p. m., hora de China. Por ahora, Honor no ha confirmado su disponibilidad internacional. La generación anterior se comercializó únicamente en China continental y todavía no hay información sobre una posible llegada a América Latina, Estados Unidos o España.

Imagen: Honor