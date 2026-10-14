Honor WIN 2 incorpora dos ventiladores para refrigeración

El calentamiento del celular durante los videojuegos exigentes puede afectar su rendimiento. Cuando la temperatura aumenta, el procesador reduce su velocidad para proteger los componentes y la imagen puede perder fluidez. Honor incorpora dos ventiladores internos en su nueva generación de teléfonos para disipar el calor durante partidas prolongadas.

Durante una presentación técnica realizada el 13 de octubre, se dio a conocer el sistema de refrigeración Dongfeng Gemini Turbo. El mecanismo hace circular aire por conductos internos para controlar la temperatura del procesador cuando los juegos requieren un esfuerzo constante.

Los primeros modelos WIN, lanzados en diciembre de 2025, combinaban un ventilador con una cámara de vapor encargada de distribuir el calor. La nueva generación añade un segundo, aunque todavía no existen pruebas independientes que permitan medir la diferencia de rendimiento entre ambas configuraciones.

Una pantalla de 185 Hz para juegos más fluidos

Entre las características anticipadas del Honor WIN 2 figura una pantalla con resolución 2K y frecuencia de actualización de 185 Hz, acompañada de un chip dedicado al procesamiento visual. El panel puede renovar la imagen hasta 185 veces por segundo, pero aprovechar esa capacidad depende de que cada videojuego admita una cantidad equivalente de fotogramas.

La serie incorporará procesadores Snapdragon 8 de sexta generación y baterías de hasta 12.070 mAh, según lo anunciado durante la presentación técnica. Esta capacidad puede ampliar el tiempo de juego entre cargas, aunque la autonomía dependerá del consumo de los componentes. Todavía faltan por conocerse las especificaciones completas de cada versión.

Honor WIN 2 tendrá ventiladores que necesitan mantenimiento

La refrigeración activa utiliza piezas móviles que pueden producir sonido, consumir energía adicional y acumular suciedad. Antes de comprar, conviene revisar pruebas de entre 30 y 60 minutos que permitan conocer la temperatura del equipo, la estabilidad de los fotogramas y el ruido durante una partida.

Honor ofrecerá en China seis años de limpieza y mantenimiento gratuitos para los modelos WIN 2 y WIN RT 2, sin límite de intervenciones durante ese periodo. Según el programa oficial de beneficios para compradores, la cobertura está sujeta a condiciones de compra y activación.

Esta tecnología también está presente en otros celulares especializados en videojuegos, como el Red Magic 11 Pro. Aunque Honor ha presentado cifras de reducción de temperatura, todavía no existen pruebas independientes suficientes para establecer cuánto mejora el rendimiento sostenido frente a los equipos que utilizan un solo ventilador.

La presentación oficial será el 21 de octubre de 2026 en China, donde ya comenzaron las reservas anticipadas. Los precios y la disponibilidad internacional no se han confirmado. Quienes consideren importar estos equipos deberán comprobar la compatibilidad con las redes móviles de su país, las condiciones de garantía y las opciones de reparación.

Imagen: Honor