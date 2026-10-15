Next Move abre 7 sesiones de desarrollo profesional: fechas y cómo inscribirse

Aprender a gestionar las emociones, construir hábitos que respondan a objetivos personales o fortalecer la marca personal son algunos de los temas que abordará Next Move, una iniciativa de Holberton Coderise que organiza encuentros semanales para compartir conocimientos con profesionales de distintas áreas.

El programa lleva más de dos años en funcionamiento y está abierto tanto a quienes han pasado por la academia como a personas externas interesadas en adquirir nuevas herramientas para su vida laboral. La participación no exige haber hecho parte de Holberton Coderise, por lo que los asistentes pueden seleccionar las sesiones relacionadas con sus intereses y objetivos.

La próxima programación contará con siete encuentros liderados por Santiago Gamero, arquitecto de Sistemas Humanos y consultor independiente en Growth Científico y Performance. Las sesiones abordarán habilidades personales y profesionales, desde el autoliderazgo hasta las ventas en redes sociales.

7 encuentros para trabajar habilidades personales y profesionales

La agenda comenzará el 29 de octubre con una sesión dedicada al autoliderazgo. Después, el 12 de noviembre, Gamero abordará la gestión emocional, mientras que el 19 de noviembre el tema será la relación entre los hábitos cotidianos y los objetivos que cada persona quiere alcanzar.

En diciembre, las actividades continuarán con dos sesiones. La primera, programada para el día 3, estará dedicada a la metodología OKR, utilizada para establecer objetivos y resultados clave. El 10 de diciembre, la conversación girará en torno a la mentalidad de crecimiento.

La programación continuará en enero de 2027 con dos temas relacionados con el desarrollo laboral. El 14 de enero se hablará de empleabilidad y marca personal, y el 28 de enero la sesión estará dedicada a las ventas en redes sociales.

Todos los encuentros están programados para las 10:00 a. m., hora de Colombia.

La variedad de temas permite que la agenda interese a personas en diferentes etapas de su trayectoria profesional. Quienes estén buscando oportunidades laborales pueden encontrar contenidos relacionados con la empleabilidad y la marca personal, mientras que quienes trabajan de manera independiente o desarrollan proyectos propios pueden interesarse por la gestión de objetivos y las ventas en redes sociales.

La propuesta de Next Move consiste en acercar experiencias y conocimientos que los participantes puedan llevar a su vida cotidiana y laboral. Además, las sesiones ofrecen la posibilidad de conocer otras perspectivas a través del intercambio con profesionales invitados.

¿Cómo inscribirse en Next Move?

Las personas interesadas pueden elegir los encuentros que quieran seguir e inscribirse como asistentes. No es necesario haber cursado un programa académico en Holberton Coderise para participar.

El registro está disponible a través de un formulario en línea. Allí, los interesados pueden iniciar el proceso de inscripción para las sesiones de la programación.

Inscríbete en las sesiones de Next Move.

Quienes quieran conocer la trayectoria del invitado pueden consultar el perfil de Santiago Gamero en LinkedIn.