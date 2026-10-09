OPPO Reno X tendría pantalla 16:9 y un diseño más ancho

Los celulares actuales suelen tener pantallas alargadas y cuerpos estrechos que facilitan su manejo con una sola mano. OPPO estaría explorando una alternativa que recupera las proporciones de modelos de hace varios años, cuando los paneles tenían una forma menos vertical.



Una nueva información revela las posibles dimensiones del dispositivo y permite entender cómo cambiaría la visualización de contenidos. La propuesta podría resultar interesante para ver videos y jugar, aunque también plantea interrogantes sobre la comodidad de sostener un equipo de estas características.

El OPPO Reno X recuperaría el formato 16:9 con bordes mínimos

Según Digital Chat Station, conocido por sus reportes sobre fabricantes chinos, el dispositivo incorporaría una pantalla con relación de aspecto 16:9. Esta proporción fue habitual en generaciones anteriores, pero perdió presencia cuando comenzaron a popularizarse los diseños más alargados.

Actualmente, muchos modelos utilizan formatos 19,5:9 o 20:9. La diferencia está en la relación entre el ancho y el alto de la superficie visible. La opción que estudia OPPO ofrecería mayor espacio horizontal en proporción a su altura, mientras que las alternativas convencionales favorecen la sujeción con una mano.

Los nuevos detalles publicados el 9 de octubre indican que el panel mediría aproximadamente 81 milímetros de ancho. El cuerpo completo alcanzaría cerca de 85 milímetros y tendría marcos de alrededor de 1 milímetro en cada lado.

Con estas dimensiones, la diagonal sería de aproximadamente 6,5 pulgadas, ligeramente superior a lo señalado en rumores anteriores. Ninguna de las medidas cuenta todavía con confirmación oficial.

¿Qué cambiaría al ver videos o jugar?

Gran parte de los videos de YouTube y otras plataformas se distribuyen en 16:9. Una superficie con esa geometría permitiría reproducirlos horizontalmente sin las franjas negras laterales que aparecen en numerosos equipos modernos.

Algunas apps ofrecen la opción de ampliar la imagen hasta ocupar toda el área disponible, pero esto puede recortar parte del contenido. Con proporciones coincidentes, sería posible conservar el encuadre original. Las películas cinematográficas más panorámicas seguirían mostrando espacios negros.

En videojuegos, el espacio adicional podría facilitar la distribución de controles y elementos visuales. Sin embargo, el resultado dependería de la adaptación de cada título. La forma del panel tampoco determina el rendimiento, condicionado por los componentes internos y la optimización del software.

El principal inconveniente estaría en la ergonomía. Una mayor anchura puede dificultar alcanzar los extremos con el pulgar, especialmente durante el uso con una sola mano. El peso y el grosor también influirían en la comodidad, pero esos datos siguen sin conocerse.

La filtración modifica las primeras especificaciones del proyecto

Los reportes iniciales describían un panel de entre 6,3 y 6,4 pulgadas con relación de aspecto 16:10. La información reciente apunta a una diagonal ligeramente superior y cambia la proporción prevista.

También habían circulado referencias a una cámara principal de 200 megapíxeles y una batería de 7.000 mAh. La publicación más reciente no ofrece novedades sobre estos componentes, por lo que sus características permanecen sin verificar.

Como referencia, el Huawei Pura X View tiene un formato 5:3 y un cuerpo de 87 milímetros de ancho. Frente a este modelo, el equipo atribuido a OPPO sería ligeramente más estrecho y proporcionalmente más alto.

La denominación Reno X tampoco es oficial. Se desconocen el procesador, el precio y la fecha de lanzamiento.

Este proyecto plantea una alternativa a la tendencia que ha dominado el diseño de celulares durante los últimos años. Su atractivo dependerá de si el aprovechamiento del espacio horizontal compensa las posibles dificultades de manejo.

Imagen ilustrativa: ENTER.CO / Generada con iA (ChatGPT)