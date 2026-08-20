Oppo Reno X: filtran pantalla ancha 16:10 y cámara de 200 MP

Un filtrador asegura que Oppo prepara un teléfono con pantalla más ancha de lo habitual, cámara de 200 MP y batería de 7.000 mAh, sin bisagra ni mecanismo plegable. Oppo no ha confirmado el proyecto, pero el perfil del posible Oppo Reno X plantea una pregunta concreta: ¿hacia dónde se mueve el diseño de los celulares de gama alta cuando ya no basta con estirar la pantalla verticalmente?

Oppo Reno X: qué cambia una pantalla 16:10 sin plegarse

Los teléfonos actuales suelen utilizar proporciones cercanas a 19:9 o 20:9, con pantallas más alargadas. Lo que se atribuye al Oppo Reno X rompería ese molde con una relación 16:10, más ancha y menos alargada.

Ese formato ofrecería, en teoría, más espacio horizontal para tareas como visualizar dos aplicaciones, leer documentos o navegar por contenidos sin desplegar nada. La diferencia estaría en el cuerpo, un bloque único, sin bisagra ni mecanismo de plegado.

La información conocida hasta ahora apunta a un panel LTPO de entre 6,3 y 6,4 pulgadas, capaz de ajustar la frecuencia de actualización según el contenido para cuidar la batería.

El diseño se compara con el Huawei Pura X, pero sin plegado. A comienzos de año, Huawei ya trabajaba en una versión no plegable del propio Pura X, según reportó GSMArena. Ambos casos apuntan a fabricantes que exploran pantallas más anchas sin incorporar un mecanismo plegable. Por eso, el Reno X luce más como una posible evolución del segmento que como una ruptura.

Cámara de 200 MP y batería de 7.000 mAh: las cifras clave

El sensor principal de 200 megapíxeles estaría acompañado por un teleobjetivo periscópico, una configuración orientada a ofrecer mayor versatilidad fotográfica y más alcance mediante zoom óptico. Sin embargo, todavía no se conocen detalles sobre los sensores, aperturas o niveles de aumento que utilizaría Oppo.

Los sensores de alta resolución y los teleobjetivos periscópicos han ganado presencia en la gama alta de fabricantes chinos, por lo que la configuración atribuida al Reno X encajaría con la evolución reciente del segmento.

La batería de 7.000 mAh sí llama la atención frente a las capacidades habituales en los celulares de gama alta, aunque no sería un caso aislado. El vivo X500 también apunta a baterías de 7.000 mAh en su próxima generación, otra señal de la carrera por aumentar la autonomía entre los fabricantes chinos.

Una capacidad de 7.000 mAh podría darle margen para compensar el consumo de una pantalla más ancha, aunque la autonomía real dependerá del resto del hardware y de la optimización del sistema. El procesador mencionado es de la familia MediaTek Dimensity 9, orientada a equipos de alto rendimiento.

El origen del rumor y la fecha probable de presentación

Los detalles conocidos hasta ahora provienen de Digital Chat Station, informante conocido por adelantar información sobre hardware de marcas chinas como Oppo, vivo y Xiaomi. No reemplaza una confirmación oficial: Oppo no ha admitido el proyecto, así que el nombre “Reno X” y las especificaciones continúan siendo información procedente de filtraciones.

Se especula que el lanzamiento coincidiría con la familia Find X10, aunque no existe una fecha oficial. Por ahora, el interés está en comprobar si Oppo llevará esta propuesta al mercado y si una pantalla más ancha puede abrir una nueva alternativa dentro de los celulares de gama alta.

Imagen ilustrativa: generada por ENTER.CO con IA (ChatGPT)