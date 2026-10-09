RedMagic 12 Pro+ muestra su refrigeración líquida con RGB

Nubia ha revelado el diseño de su próximo celular para videojuegos, con un mecanismo de enfriamiento visible desde la parte trasera y una pantalla sin perforaciones. Las imágenes oficiales muestran una propuesta que conserva algunos elementos de la generación anterior, aunque introduce modificaciones en su construcción.

El fabricante también ha trabajado en el grosor, el peso y la disposición de los componentes internos. Estos ajustes buscan facilitar el manejo del equipo y controlar el calor durante las partidas exigentes, dos aspectos relevantes en dispositivos diseñados para ejecutar juegos de alto rendimiento.

La refrigeración líquida del RedMagic 12 Pro+ incorpora RGB

El dispositivo combina un circuito cerrado por el que circula líquido con un ventilador encargado de ayudar a disipar el calor. Esta solución busca mantener las temperaturas bajo control cuando el procesador trabaja de manera intensiva, una situación habitual en títulos con gráficos exigentes.

Según los detalles publicados sobre esta tecnología, se amplió la superficie destinada al enfriamiento y se incorporaron canales más gruesos para facilitar la circulación del fluido. El recorrido se divide en dos partes, una próxima al chip y otra que se extiende hacia la batería. Una microbomba impulsa el movimiento por ambas zonas.

La cubierta transparente permite observar parte de esta estructura, iluminada por luces RGB que destacan su recorrido interior. La iluminación tiene una finalidad estética y no interviene directamente en la disipación térmica. Por ahora tampoco existen mediciones independientes que indiquen cuánto disminuye la temperatura durante las sesiones prolongadas.

Esta tecnología ya tenía un antecedente en los RedMagic 11 Pro y 11 Pro+, que utilizaban refrigeración líquida junto con ventilación activa. La actualización introduce cambios en la distribución interna, aunque todavía faltan pruebas comparativas para establecer si consigue una mayor estabilidad de rendimiento.

La cámara frontal queda oculta bajo el panel AMOLED

Otro rasgo del nuevo modelo es la ausencia de una perforación visible para selfis. El sensor fotográfico se encuentra debajo de la superficie, una solución que deja el área de visualización libre de recortes y evita interrupciones al reproducir videos o jugar.

Los marcos también se estrechan de 1,25 a 0,96 milímetros respecto a su antecesor. Esta reducción aprovecha mejor el espacio frontal, aunque las dimensiones completas aún no han sido comunicadas. Tampoco se conocen resultados fotográficos que permitan evaluar el desempeño de la cámara oculta.

En los laterales permanecen dos gatillos táctiles que funcionan como controles adicionales al sostener el celular horizontalmente. Pueden asignarse a acciones específicas dentro de los títulos compatibles, lo que ayuda a ejecutar movimientos sin depender exclusivamente de los botones virtuales.

Atrás aparecen dos lentes instalados al ras de la carcasa, sin el módulo sobresaliente habitual en muchos equipos. Nubia no ha detallado sus sensores ni las funciones disponibles. Los acabados anunciados son Transparent Ice Blue, Transparent Silver Wing y Transparent Dark Night, tres variantes con elementos transparentes.

La estructura también será más delgada y ligera, con esquinas redondeadas y un formato estrecho. Estas modificaciones apuntan a un agarre más cómodo durante el juego, aunque todavía no se han divulgado cifras que permitan cuantificar la diferencia frente al dispositivo anterior.

El nuevo Snapdragon completa la apuesta por los videojuegos

Las fotografías promocionales confirman la incorporación del Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 de Qualcomm. Esta plataforma estará encargada de ejecutar las aplicaciones y procesar los gráficos, tareas especialmente importantes para alcanzar una respuesta fluida en títulos exigentes.

Sin embargo, la velocidad del chip no garantiza por sí sola un desempeño constante. Cuando los componentes alcanzan temperaturas elevadas, el celular puede reducir su potencia para protegerse. Por eso, las pruebas prolongadas serán necesarias para comprobar cómo responde el conjunto bajo una carga de trabajo sostenida.

La presentación oficial está programada en China para el 15 de octubre de 2026. Hasta ahora no se han confirmado los precios, las opciones de memoria ni una fecha de comercialización internacional.

El principal interrogante será determinar si esta evolución consigue una diferencia perceptible durante las partidas. La propuesta visual ya está definida, pero su utilidad dependerá de resultados que permitan evaluar el comportamiento del equipo fuera de las imágenes promocionales.

Imagen: Nubia / Editada por ENTER.CO con IA (ChatGPT).