Meta investiga un ataque a GitHub que expuso código y datos personales de 1.500 personas

Una intrusión en los repositorios de código de Meta expuso información personal de unas 1.500 personas, la mayoría empleados de la compañía en Estados Unidos. Según informó la empresa a SecurityWeek, los atacantes utilizaron una credencial robada para acceder a GitHub y extraer archivos, principalmente código de software.

Meta bloqueó el acceso no autorizado y comenzó a notificar a las personas afectadas. Sin embargo, la compañía no ha detallado qué tipos de datos personales quedaron expuestos, por lo que todavía no es posible establecer el alcance del riesgo para cada una de ellas.

El incidente no corresponde a una filtración masiva de cuentas de Facebook o Instagram. El acceso se produjo en repositorios utilizados por los equipos de desarrollo de Meta para almacenar y gestionar código. Tampoco hay confirmación de personas afectadas en Colombia.

El 99 % de los archivos sustraídos correspondía a información empresarial

Meta aseguró que el 99 % de los datos extraídos correspondía a información empresarial, principalmente código relacionado con algunos de sus productos. El 1 % restante contenía información personal que, según la compañía, se había incorporado por error a los repositorios, en contra de sus políticas internas.

La empresa también indicó que una parte considerable de los registros que parecían contener datos personales correspondía a información sintética o anonimizada, utilizada durante las pruebas de software.

No obstante, Meta no ha precisado qué datos reales quedaron expuestos. Esta falta de información impide determinar si los archivos podrían facilitar intentos de suplantación de identidad, fraudes u otros ataques dirigidos contra las personas afectadas.

Tras detectar la intrusión, la compañía bloqueó el acceso de los atacantes y solicitó la colaboración de GitHub y de las autoridades policiales para investigar lo ocurrido.

Meta también comenzó a notificar a las personas afectadas y anunció que les ofrecerá servicios de vigilancia crediticia y monitoreo de la web oscura. Estas herramientas permiten identificar posibles usos indebidos de información personal y detectar si determinados datos aparecen en espacios digitales donde se comercializa información robada.

Meta refuerza los controles sobre sus repositorios

Como respuesta al incidente, la empresa renovó los secretos de seguridad encontrados en los repositorios afectados. Estos elementos pueden incluir claves y credenciales que permiten autenticar sistemas o acceder a determinados servicios. Si quedan expuestos y continúan activos, podrían facilitar nuevos accesos no autorizados.

Meta anunció, además, controles adicionales para evitar que sus equipos almacenen información personal en GitHub y para detectar automáticamente archivos que contengan datos de usuarios incorporados por error.

El caso pone de relieve un riesgo para las empresas que desarrollan software. Los repositorios pueden contener código, archivos de prueba y otros recursos necesarios para trabajar en equipo, pero también pueden convertirse en un punto de exposición cuando se utilizan credenciales comprometidas o se almacenan datos sensibles sin las protecciones adecuadas.

Por ahora, Meta no ha revelado los tipos de información personal involucrados ni la identidad de los responsables. La investigación deberá determinar cómo se produjo el acceso y qué consecuencias podría tener para las personas cuyos datos quedaron expuestos.