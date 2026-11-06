Colombia, cuarto país de América más afectado por ciberataques: Microsoft

El país quedó en el puesto 30 a nivel mundial durante el primer semestre de 2026. El informe advierte que la inteligencia artificial está acelerando los ataques, mientras el robo de credenciales sigue siendo una de las principales puertas de entrada para los delincuentes.

Colombia se ubicó entre los países de América más afectados por la actividad cibernética durante el primer semestre de 2026. De acuerdo con el más reciente Microsoft Digital Defense Report, el país ocupó el cuarto lugar en la región y el puesto 30 a nivel mundial entre aquellos donde los clientes de la compañía fueron impactados con mayor frecuencia por amenazas digitales.

El informe, presentado el 4 de noviembre, analiza los incidentes y las tendencias de seguridad observadas entre julio de 2025 y junio de 2026. Uno de sus principales hallazgos es que la inteligencia artificial está modificando la manera en que operan los ciberdelincuentes, al permitirles desarrollar campañas más rápidas, personalizadas y difíciles de detectar.

La Unidad de Crímenes Digitales (DCU) de Microsoft también identificó 16.071 víctimas en Colombia asociadas a diferentes operaciones de cibercrimen, entre ellas campañas de robo de credenciales y distribución de malware.

Para elaborar el estudio, la compañía procesó más de 165 billones de señales de seguridad diariamente. Sus resultados muestran que los ataques ya no dependen exclusivamente de programas maliciosos sofisticados. El aprovechamiento de cuentas legítimas, las contraseñas robadas y las técnicas de engaño a usuarios también tienen un papel importante.

La inteligencia artificial acelera los ataques

Uno de los cambios que destaca Microsoft es la reducción del tiempo que necesitan los atacantes para aprovechar una vulnerabilidad. Según el documento, el tiempo mediano entre el descubrimiento de una vulnerabilidad y su conversión en un mecanismo de ataque cayó a menos de 24 horas.

Esto reduce el margen de reacción de las empresas, que deben identificar las fallas y aplicar actualizaciones de seguridad antes de que sean aprovechadas.

La IA también facilita la creación de mensajes fraudulentos adaptados a cada víctima. Los delincuentes pueden generar correos electrónicos convincentes, imitar comunicaciones empresariales y producir contenidos en diferentes idiomas sin necesitar las habilidades que antes requerían estas operaciones.

Sin embargo, esta tecnología también está fortaleciendo las herramientas de defensa, al facilitar la identificación de comportamientos sospechosos, el análisis de señales y la automatización de respuestas.

Las credenciales siguen siendo una puerta de entrada

El robo de cuentas continúa siendo otro de los principales problemas. Los datos de Microsoft muestran que el phishing representó el 23 % de los vectores de acceso inicial identificados en sus investigaciones de respuesta a incidentes durante el periodo analizado.

Además, el 52,2 % de las intrusiones que comenzaron mediante cuentas legítimas comprometidas incluyeron un robo adicional de credenciales. Esto significa que conseguir acceso a una cuenta puede permitir a los delincuentes obtener otras contraseñas y ampliar su alcance dentro de una organización.

El problema tampoco termina necesariamente en la primera víctima. Una cuenta, un proveedor tecnológico o una plataforma comprometida puede convertirse en el punto de entrada para afectar a otras empresas y servicios conectados.

Qué recomienda Microsoft para protegerse

Ante este panorama, la compañía plantea tres prioridades para las organizaciones: fortalecer la protección de identidades, reducir el tiempo de respuesta ante incidentes y preparar planes de recuperación.

Entre las medidas recomendadas están implementar autenticación multifactor resistente al phishing, utilizar mecanismos de acceso más seguros, reducir la dependencia de contraseñas y limitar los permisos de las cuentas que manejan información sensible.

También recomienda mantener actualizados los sistemas, automatizar la detección de amenazas cuando sea posible y realizar pruebas periódicas de los protocolos de respuesta.

El informe plantea que la ciberseguridad debe contemplar no solamente la prevención de ataques, sino la capacidad de mantener las operaciones y recuperarse cuando ocurre una interrupción.

El documento completo puede consultarse en el Microsoft Digital Defense Report 2026, que reúne los principales hallazgos de la compañía sobre inteligencia artificial, cibercrimen, amenazas digitales y resiliencia.