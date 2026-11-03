Hackers alteran la temperatura de supermercados en Europa: así lograron atacar sus sistemas de refrigeración

Los sistemas de refrigeración de los supermercados europeos se convirtieron en el objetivo de una serie de ciberataques que encendieron las alertas sobre la seguridad de las infraestructuras conectadas a internet. En lugar de robar información o bloquear las cajas registradoras, los atacantes intervinieron los controles de temperatura de neveras y congeladores para alterar su funcionamiento y provocar pérdidas de alimentos.

El episodio más reciente ocurrió el 2 de noviembre de 2026 y afectó establecimientos de al menos nueve países: Bélgica, Estonia, Finlandia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal y Suecia. Entre las cadenas afectadas figuran Delhaize, Carrefour, Coop, ICA y SuperValu.

En algunos establecimientos, las temperaturas llegaron a 50 grados Celsius. Los comercios tuvieron que retirar productos refrigerados y congelados por riesgo sanitario, mientras técnicos y responsables de seguridad trabajaban para recuperar los equipos.

El incidente recuerda otro ataque registrado entre el 11 y el 12 de octubre en Francia, donde cientos de supermercados sufrieron alteraciones en sus sistemas de refrigeración. Los intrusos modificaron los ciclos de descongelación y elevaron las temperaturas hasta provocar pérdidas de mercancía e incluso incendios.

Aunque los dos episodios presentan similitudes, las autoridades todavía no han confirmado que respondan a una misma operación ni han identificado a sus responsables.

El problema está en los sistemas que permiten controlar los equipos a distancia

Los supermercados utilizan plataformas digitales para supervisar cámaras frigoríficas, congeladores y vitrinas. Estas herramientas permiten consultar temperaturas, recibir alertas y modificar parámetros sin necesidad de que un técnico esté físicamente en cada establecimiento.

Esa conectividad también abre posibilidades de intrusión cuando los equipos quedan expuestos a internet, utilizan contraseñas débiles o funcionan con programas desactualizados.

Una investigación de la firma de ciberseguridad Forescout, divulgada por Euronews el 2 de noviembre, identificó 12.976 servicios de gestión de refrigeración accesibles desde internet en 99 países. Cerca del 80 % de los servicios analizados de la familia Danfoss StoreView utilizaba firmware anterior a versiones que corrigen vulnerabilidades conocidas.

La cifra no significa que esos equipos hayan sido atacados. Sí evidencia que existe una superficie de exposición considerable.

También hay un problema de responsabilidades: el supermercado puede ser propietario de los equipos, mientras un proveedor externo administra el software y otra empresa gestiona la conexión. Si nadie supervisa integralmente la seguridad, las vulnerabilidades pueden permanecer sin corregir.

¿Qué deben hacer las empresas para evitar nuevos ataques?

La protección requiere separar los sistemas de refrigeración de las redes utilizadas para operaciones administrativas y comerciales. La Agencia de Ciberseguridad e Infraestructura de Estados Unidos (CISA) recomienda segmentar las redes de tecnología operativa y restringir los accesos remotos mediante conexiones privadas, contraseñas robustas y autenticación multifactor.

También es necesario actualizar el firmware, retirar equipos que ya no reciben soporte, eliminar cuentas de proveedores que no estén en uso y registrar quién modifica los parámetros de funcionamiento.

Otra medida consiste en mantener controles locales independientes. Si alguien interviene remotamente una temperatura, el personal debe poder detectar el cambio y actuar sin depender exclusivamente de la plataforma comprometida.

Las consecuencias ya superan el costo de reparar equipos. Los ataques han obligado a desechar alimentos, interrumpir operaciones y reforzar investigaciones policiales. En Bélgica, una empresa de carnicería reportó pérdidas cercanas a 15.000 euros.

La Comisión Europea advirtió que estos incidentes representan una amenaza para la cadena de suministro alimentaria y la confianza de los consumidores.

Por ahora, no hay responsables identificados ni pruebas concluyentes de que exista un único grupo detrás de los ataques. Lo que sí muestran los casos es que la seguridad informática también debe proteger aquello que mantiene funcionando los servicios cotidianos: desde los sistemas de pago hasta las neveras donde se conservan los alimentos.