Chrome cambia sus alertas para advertir sobre sitios sospechosos

Una página puede parecer legítima y, aun así, contener señales de una posible estafa. Google Chrome está incorporando advertencias que permiten identificar estos riesgos antes de continuar navegando. El cambio introduce una diferencia entre las páginas sospechosas y aquellas que representan un peligro elevado, con avisos distintos para cada situación.

Google explicó el 20 de octubre de 2026 que las nuevas alertas forman parte de la Protección mejorada de Navegación segura. Hasta ahora, las advertencias más visibles estaban reservadas principalmente para sitios considerados peligrosos. Con esta actualización, el navegador también podrá señalar páginas que presentan patrones habituales de fraude, aunque todavía no existan pruebas suficientes para clasificarlas como maliciosas.

La diferencia se refleja en la pantalla. Cuando detecta un sitio sospechoso, Chrome presenta un aviso menos invasivo. Si identifica una amenaza de alto riesgo, mantiene la conocida pantalla roja que recomienda evitar el acceso.

Gemini ayudará a identificar nuevas estafas

La detección de estafas con Gemini antes se ejecutaba en dispositivos compatibles. Ahora, Google trasladó ese análisis a un modelo alojado en sus servidores para extenderlo a quienes tienen activada la Protección mejorada.

El sistema examina señales como la marca que aparece en una página, la intención de su contenido y la probabilidad de que forme parte de un engaño. Con esta información, Chrome podrá identificar fraudes relacionados con antivirus falsos, actualizaciones fraudulentas del navegador y supuestos servicios de asistencia técnica.

Según Google, el contenido de las páginas únicamente se envía para su análisis cuando existen indicios importantes de una estafa. La información se procesa temporalmente y la compañía asegura que no se almacena ni se utiliza para entrenar modelos de inteligencia artificial.

Otra protección está dirigida a ClickFix, un engaño que pide copiar y ejecutar comandos en el computador para solucionar un problema falso. Si Chrome detecta que se ha copiado una instrucción sospechosa, elimina los datos que puedan identificar a la persona y la envía a Navegación segura para analizarla. Si el resultado indica peligro, muestra una advertencia.

¿Cuándo estarán disponibles las nuevas advertencias?

Google comenzó a distribuir las alertas de sitios sospechosos durante el tercer trimestre de 2026 y presentó oficialmente sus nuevas funciones de seguridad el 20 de octubre. Sin embargo, no publicó una fecha específica para completar su implementación en todos los dispositivos.

Para acceder a estas protecciones es necesario tener activada la Protección mejorada. En Chrome para Android se activa desde el menú de tres puntos > Configuración > Privacidad y seguridad > Navegación segura > Protección mejorada.

Imagen: Google / Editada por ENTER.CO con IA (ChatGPT).