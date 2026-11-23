Las empresas que incorporan inteligencia artificial a sus operaciones también están ampliando sus riesgos de ciberseguridad. Los chatbots, modelos y agentes conectados a bases de datos corporativas pueden convertirse en puntos de entrada para ataques si no cuentan con las medidas de protección adecuadas. Ante este problema, la compañía colombiana KIGGU prepara Kiggu PRO AI, una solución para identificar fallas en estos sistemas.

El lanzamiento amplía los servicios de ciberseguridad que ofrece la empresa a través de Kiggu PRO. La plataforma realiza pruebas controladas sobre la infraestructura tecnológica de las organizaciones para encontrar vulnerabilidades antes de que puedan ser explotadas por terceros.

Con la nueva propuesta, las evaluaciones llegarán también a los modelos de inteligencia artificial, sus integraciones y los chatbots utilizados en entornos empresariales.

El riesgo no está únicamente en el funcionamiento de un modelo. Cuando una herramienta de inteligencia artificial tiene acceso a aplicaciones internas, documentos o bases de datos, una vulnerabilidad puede comprometer otros sistemas de la organización. Por eso, las pruebas de seguridad deben revisar también las conexiones que permiten a estas tecnologías intercambiar información y ejecutar tareas.

KIGGU busca clientes fuera de Colombia

Kiggu PRO AI hará parte de un portafolio que incluye hacking continuo, ejercicios de Red Team, simulación de ataques y búsqueda de amenazas. La compañía combina herramientas automatizadas con especialistas en ciberseguridad para realizar estas evaluaciones.

KIGGU, que tiene sede en Bogotá, reporta más de 170 clientes y 600 proyectos en sectores como el financiero, salud, petróleo y gas, y gobierno.

La empresa también busca ampliar su presencia internacional. En octubre participó en San Francisco Tech Week 2026 como una de las cinco compañías bogotanas seleccionadas para la misión Sin Barreras Internacional, organizada por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico y ProColombia.

Durante la visita sostuvo reuniones con representantes del sector tecnológico y de inversión de Silicon Valley. Su objetivo es abrir oportunidades comerciales en Estados Unidos y Centroamérica.

La apuesta coincide con el crecimiento de las exportaciones colombianas de servicios informáticos, que superaron los 1.983 millones de dólares en 2024, según cifras del Banco de la República divulgadas por ProColombia.

KIGGU no ha informado la fecha exacta de lanzamiento de Kiggu PRO AI ni sus tarifas. Las empresas interesadas en evaluar la seguridad de sus sistemas de inteligencia artificial pueden contactar directamente a la compañía para conocer las condiciones del servicio.