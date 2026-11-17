En menos de dos semanas, diferentes incidentes tecnológicos han afectado servicios utilizados por millones de personas y sistemas que sostienen actividades esenciales. Desde el correo electrónico de Microsoft hasta los controles de refrigeración de supermercados europeos, las interrupciones están mostrando una vulnerabilidad que va más allá de las aplicaciones: la dependencia de infraestructuras digitales cada vez más conectadas.

Uno de los episodios de mayor alcance ocurrió entre el 12 y el 13 de noviembre, cuando una interrupción de Microsoft 365 afectó Outlook, Exchange Online, Teams, Copilot y otros servicios. La falla se extendió por más de 24 horas y tuvo repercusiones en empresas, entidades públicas y organizaciones de distintos países.

Microsoft explicó que el problema estuvo relacionado con sus sistemas de conexión a Exchange Online. Un cambio de tráfico durante trabajos de mantenimiento y actualización dejó al descubierto un error que provocó la acumulación de solicitudes. Los servidores agotaron su capacidad de procesamiento y comenzaron a rechazar conexiones.

La compañía aseguró que no encontró indicios de actividad maliciosa. Sin embargo, el incidente volvió a poner sobre la mesa los riesgos de concentrar comunicaciones, documentos y procesos empresariales en un mismo proveedor.

El problema no se limitó a los servicios de oficina. El 13 de noviembre, la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) ordenó detener temporalmente los vuelos en todo el país por una falla de telecomunicaciones que afectó la estabilidad de sus sistemas de comunicaciones y radar.

La entidad explicó que una intervención rutinaria de reemplazo de equipos de red terminó exponiendo una inestabilidad en infraestructura heredada. El incidente provocó cancelaciones y alteraciones en miles de operaciones aéreas. La FAA confirmó que los vuelos se reanudaron después de estabilizar los sistemas.

Es importante precisar que este episodio afectó el espacio aéreo estadounidense, no los aeropuertos europeos.

En Europa, otro tipo de incidente mostró que los riesgos digitales también pueden llegar a equipos que normalmente pasan inadvertidos para los consumidores: los refrigeradores industriales.

Durante octubre, alrededor de 700 supermercados franceses sufrieron ataques que alteraron los controles de temperatura de sus neveras y congeladores. El 1 y 2 de noviembre se registró una nueva oleada en establecimientos de varios países, entre ellos Bélgica, Suecia, Países Bajos, Luxemburgo, Irlanda y Estonia.

Los atacantes consiguieron modificar remotamente los parámetros de los equipos y activar ciclos de descongelación o elevar las temperaturas. El resultado fue la pérdida de alimentos que debían mantenerse refrigerados.

La investigación también reveló debilidades en los dispositivos de control industrial. El Centro Nacional de Ciberseguridad de Irlanda advirtió sobre seis vulnerabilidades en determinados controladores Danfoss AK-SM800A que permitirían ejecutar código remotamente sin autenticación. Al momento de su alerta, no había parches disponibles para corregirlas.

Cuando una falla digital llega a la infraestructura física

Los problemas tampoco terminan en empresas comerciales. Este 17 de noviembre, Reuters informó que la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos (NSA) estaba enfrentando una interrupción de su red altamente clasificada de comunicaciones internas, según información publicada inicialmente por CNN.

La agencia trabajaba para determinar el alcance de la falla. Hasta el momento de los primeros reportes no había evidencia inmediata de un ciberataque y tampoco se conocían públicamente las causas técnicas.

A estos episodios se suman las interrupciones registradas en Anthropic. El 16 de noviembre, la empresa reportó errores que afectaron temporalmente a Claude, su API y herramientas como Claude Code. También reconoció problemas para incorporar su asistente a nuevas reuniones mediante Claude Meetings, una función que permanecía parcialmente restringida este martes por una demanda superior a la capacidad prevista.

Aunque son incidentes diferentes, su coincidencia permite examinar un problema común: la cantidad de procesos que dependen de sistemas tecnológicos y la dificultad de mantenerlos operativos cuando falla alguno de sus componentes.

Analistas de Forrester advirtieron, tras la caída de Microsoft, sobre los riesgos de concentrar servicios de productividad, identidad, seguridad e infraestructura en un mismo proveedor. Sus recomendaciones incluyen diversificar servicios, mantener respaldos independientes y diseñar alternativas que permitan continuar trabajando durante una interrupción.

La ciberseguridad también debe contemplar equipos que no parecen computadores. Los refrigeradores industriales, sensores, cámaras, sistemas de acceso y dispositivos de control forman parte de las llamadas tecnologías operativas (OT). Cuando están conectados a internet sin controles adecuados, pueden convertirse en puertas de entrada para acciones que terminan afectando operaciones físicas.

Las recomendaciones de las agencias de seguridad incluyen limitar el acceso remoto, utilizar autenticación robusta, mantener los equipos actualizados, separar las redes administrativas de las operativas y supervisar las conexiones de proveedores externos.

La discusión, por tanto, no consiste únicamente en evitar que alguien robe información o bloquee una plataforma. También implica garantizar que un hospital pueda conservar medicamentos, que un supermercado mantenga sus alimentos a la temperatura adecuada y que una organización pueda seguir comunicándose cuando su proveedor tecnológico deja de responder.

Las interrupciones recientes no demuestran que exista una única amenaza detrás de todas las fallas. Sí dejan una pregunta para gobiernos y empresas: ¿qué tan preparadas están sus infrae